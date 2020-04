Weil mehrere Familien gegen Quarantäne-Bestimmungen verstoßen, müssen in Grevenbroich alle Bewohner eines Hochhauskomplexes auf das Coronavirus getestet werden. Dabei entdeckt die Polizei auch einen toten Mann. Ob er an einer Infektion starb, ist unklar.

Nach dem Coronavirus-Massentest in einem abgeriegelten Hochhauskomplex in Grevenbroich werden heute die Ergebnisse erwartet. Bei insgesamt 377 Bewohnern waren Test vorgenommen worden, weil sich mehrere Menschen in dem Haus nicht an die Quarantäne-Bestimmungen gehalten hatten. Außerdem laufen nach einem Leichenfund in dem Hochhauskomplex polizeiliche Ermittlungen.

In der Wohnung eines 58-Jährigen, der seit längerem nicht gesehen wurde, fanden Einsatzkräfte am Montagnachmittag einen Toten. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich dabei um den Bewohner handelt. Ob der Mann an einer Coronavirus-Infektion erkrankt war, ist bisher nicht bekannt.

Der spektakuläre Corona-Massentest in der 63.000-Einwohner-Stadt im Städtedreieck Düsseldorf-Köln-Mönchengladbach war nötig geworden, weil laut Behörden mehrere infizierte Bewohner die Quarantäne nicht eingehalten und Kontakte mit Nachbarn hatten. Daraufhin nahmen Mitarbeiter von Gesundheitsamt und Rotem Kreuz am Sonntag die Tests vor.

Das Gelände um die drei zusammenhängenden Häuser wurde eingezäunt. Vier Sicherheitsleute passen in der zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach gelegenen Stadt auf, dass keine Menschen auf das Gelände kommen und niemand es verlässt. Einige der rund 450 Bewohner der drei Hochhäuser wollten sich nicht testen lassen. Sie müssen 14 Tage isoliert in Quarantäne leben. Die Hausbewohner sollen das Grundstück erst wieder verlassen dürfen, wenn die Tests beweisen, dass sie sich nicht angesteckt haben.