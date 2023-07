In Thailand stößt die Burger-Kette zumindest auf Interesse mit ihrer Kreation.

In einem thailändischen Burger King findet sich derzeit ein recht spezielles Produkt: der "echte Cheeseburger". Belegt ist er mit 20 Scheiben Käse, mehr nicht. In dem südostasiatischen Land sorgt das Käse-Brötchen für reges Interesse.

Fastfood-Riese Burger King glänzt gelegentlich mit neuen Kreationen. Unzählige Buletten in unzähligen Variationen, frittiertes Allerlei, Soßen, Soßen, Soßen - alles gepresst zwischen zwei Brötchenhälften. Einem thailändischen Betreiber ist das aber nicht genug - oder zu viel. Je nach Ansicht. Er verkauft nun den sogenannten echten Cheeseburger, ein Brötchen belegt mit 20 Scheiben Käse. Fleisch, Salat, Soßen? Das Sandwich kommt ohne aus.

Laut dem US-Sender CNN ist das Produkt seit Sonntag auf thailändischen Speisekarten, aber auch online bei dem Fastfood-Restaurant bestellbar. Umgerechnet kostet es rund 2,80 Euro, was günstiger ausfällt als der klassische Cheeseburger für umgerechnet 3,40 Euro. "Das stimmt wirklich!! Der Real Cheeseburger, exklusiv für Käseliebhaber, 20-mal geschmolzener amerikanischer Käse, der echte Käsegeschmack", heißt es auf der thailändischen Internetseite von Burger King.

Derlei Kuriositäten sind in den sozialen Medien beliebt. Auf Tiktok finden sich mittlerweile Videos, in denen Nutzerinnen und Nutzer den neuen Burger probieren. Zu CNN sagte eine 25-jährige IT-Ingenieurin, dass sie den Burger probiert habe, nachdem sie ihn auf Tiktok entdeckt hatte. Zufrieden war sie nicht, er sei etwas zu viel des Guten. Der Burger selbst stößt dennoch auf Interesse. Und das fällt so stark aus, dass ein Schichtleiter wohl Lieferbestellungen stoppte, damit die Vorräte für die Laufkundschaft nicht ausgehen.

Übrigens: Sonderlich kalorienarm ist der Burger nicht. Eine Scheibe Scheiblettenkäse hat in etwa 100 Kalorien, in Summe also 2000 Kalorien, Brötchen noch gar nicht eingerechnet. Der klassische Cheeseburger hat wiederum rund 300 Kalorien.