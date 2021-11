Die Corona-Inzidenzen in Deutschland erreichen mittlerweile neue Höchststände. Desto wichtiger denn je ist die Booster-Impfung. 8,6 Millionen Menschen in Deutschland haben bereits eine Auffrischung erhalten, twittert Gesundheitsminister Spahn.

In Deutschland haben mehr als zehn Prozent der Bevölkerung mittlerweile eine Auffrischungsimpfung erhalten. In absoluten Zahlen sind das 8,6 Millionen Menschen, die eine sogenannte Booster-Impfung erhielten, wie aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. In den vergangenen Tagen kamen rund 2,7 Millionen Booster-Impfungen hinzu. "Tendenz erfreulich steigend!", twitterte der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Allein am Freitag wurden laut RKI 582.000 Booster-Dosen verimpft.

56,9 Millionen Menschen und damit 68,4 Prozent der Gesamtbevölkerung sind mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 59,1 Millionen Menschen wurden mindestens einmal geimpft. Das entspricht einer Quote von 71,1 Prozent.

Das RKI geht davon aus, dass unter Erwachsenen vermutlich mehr Menschen geimpft sind, als die Daten nahelegen: Eine hundertprozentige Erfassung der Impfungen könne durch das Meldesystem nicht erreicht werden, heißt es auf der Impfübersicht des RKI.

Erhebliche regionale Unterschiede

Weiterhin gibt es beim Stand der Impfungen gegen das Coronavirus erhebliche regionale Unterschiede: Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 82,8 Prozent den höchsten Anteil Erstgeimpfter. 80,1 Prozent der Bevölkerung sind dort vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Sachsen ist Schlusslicht, hier sind 60,4 Prozent erst- und 58,0 Prozent vollständig geimpft.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Deutschland ein besorgniserregendes Niveau erreicht und klettert auf einen neuen Höchststand. Das RKI gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche zuletzt mit 444,3 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 438,2 gelegen, vor einer Woche bei 362,2.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 303 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 248 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.717.295 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.