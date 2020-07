Seit er am Sonntagvormittag vier Polizisten entwaffnet hat, ist Yves Rausch verschwunden. Seit Tagen sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem als gefährlich eingeschätzten 31-Jährigen, bislang vergeblich. Womöglich werden die Beamten ihre Taktik nun ein wenig ändern.

Im baden-württembergischen Oppenau stellt sich die Polizei auf eine lange Fahndung nach dem geflüchteten schwer bewaffneten Mann ein. "Es wird vermutlich eine lange Suche", sagte Offenburgs Polizeipräsident Reinhard Renter in Oppenau. "Der Wald ist sein Wohnzimmer." Der Gesuchte ist seit vergangenem Jahr ohne Wohnsitz. Am Sonntag hatte der 31-Jährige vier Polizisten entwaffnet und war in ein Waldstück geflohen.

Das Gelände wird den Angaben zufolge weiter durchkämmt. Auch am Mittwochmorgen ging die Suche mit einem Großaufgebot weiter. Allerdings fehlt weiter jede Spur vom Gesuchten, wie die Polizei einräumte. Die Einsatzkräfte setzen nun offenbar darauf, das weitere Verhalten des Täters aufgrund von Zeugenaussagen zu analysieren und die Menschen im Ort zu schützen. Die Ermittler setzten bei ihrer Suche bislang 1500 Beamte der Landespolizei, des Sondereinsatzkommandos SEK und der Bundespolizei ein.

Laut einem Reporter des Südwestrundfunks werde sich die Taktik der Einsatzkräfte auch dahingehend verändern, dass offenbar gezielter gesucht werden wird. Dazu würden auch Wohnungen und Häuser in den Fokus rücken. Der Reporter geht davon aus, dass die Beamten den Wald in den kommenden Tagen nicht mehr mit dem Großaufgebot durchkämmen werden, mit dem sie dies bislang tun.

Keine Hinweise auf Reichsbürgerszene

Nach RTL/ntv-Informationen gilt Yves Rausch bei der Polizei als gewalttätig. Er soll bereits wegen eines Sexual-Delikts verurteilt worden sein. Außerdem in seiner Polizeiakte: Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls, Brandstiftung, Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Totschlags."

Gegen den Mann wurde inzwischen Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung erlassen. Für einen politischen Hintergrund oder Kontakte zu der Reichsbürgerszene gebe es bisher keine Hinweise, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Herwig Schäfer. Demnach handelt es sich bei dem Mann offenbar um einen ortsbekannten Waffennarr, der sich selbst "als eine Art Waldläufer" sieht.