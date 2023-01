Beim Dreikönigstreffen der FDP im Opernhaus in Stuttgart gehen bei der Rede von Parteichef Lindner die Blicke des Publikums plötzlich auf eine Gruppe von Klimaaktivisten. Diese entrollen Transparente und singen dazu. Mit seiner Reaktion sorgt Lindner für Gelächter.

Klimaaktivisten hatten sich beim traditionellen Dreikönigstreffen der Freien Demokraten Zugang zur Oper in Stuttgart verschafft. Dort störten sie die Kundgebung bei der Rede des Bundesvorsitzenden Christian Lindner. Als die Aktivisten sich von ihren Plätzen auf der Empore erhoben, entrollten sie nicht nur Transparente, sondern sangen dazu leicht schief "We shall overcome".

Lindner reagierte mit bissigem Humor auf die Aktion. "In die Hitparade kommt ihr damit nicht", sagte er. Und fügte hinzu: "Klebt euch fest. Nehmt viel Kleber. Denn wenn ihr hier klebt, könnte ihr niemanden sonst behindern." Beim FDP-Publikum sorgte die Reaktion für Applaus und Gelächter. Auf den Transparenten der Aktivisten standen Aufschriften wie "Klimakollaps = Wirtschaftskollaps" oder "Besser nicht regieren als falsch. Darum Tempolimit sofort."

In seiner Rede auf dem Dreikönigstreffen begrüßte Lindner nach der Störung die Lieferung deutscher Schützenpanzer in die Ukraine, mahnte bei künftigen Entscheidungen dieser Art aber mehr Tempo an. Es sei wichtig, solche Beschlüsse im Kreis der Alliierten "schneller herbeizuführen." Mit solchen Entscheidungen trage auch Deutschland eine Mitverantwortung für die Zukunft der Ukraine.