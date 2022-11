Der anonyme Straßenkünstler Banksy hinterlässt in der Ukraine ein Bild. Auf seinem Instagram-Kanal postet er ein Bild von einem Mädchen, das einen Handstand macht. Dazu schreibt er nur zwei Worte: "Borodyanka, Ukraine".

Der Streetart-Künstler Banksy hat sich Fotos nach mit einem Kunstwerk in der Ukraine verewigt. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte Banksy am Freitagabend Bilder von einem Werk auf einem zerstörten Haus, die in der stark verwüsteten Stadt Borodjanka in der Nähe von Kiew aufgenommen worden sein sollen. Das Werk zeigt auf der grauen Wand eines kriegszerstörten Hauses ein Mädchen, das scheinbar auf Trümmern einen Handstand macht. Dazu schreibt er nur den Namen des Ortes: "Borodyanka, Ukraine".

Die Veröffentlichung auf seinem Instagram-Kanal gilt traditionell als Zeichen, dass Banksy ein Werk als seines bestätigt. Auch in der Vergangenheit ist der berühmte Streetart-Künstler bereits in Krisengebieten unterwegs gewesen, unter anderem im Westjordanland. Banksys Identität ist nach wie vor unbekannt.