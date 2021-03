Notfall-Landung in Dublin

Notfall-Landung in Dublin CDU-Politikerin Strenz auf Flug gestorben

Karin Strenz, Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, ist gestorben. Die Angaben wurden aus Parteikreisen bestätigt. Sie befand sich laut einem Medienbericht auf dem Rückflug von Kuba. Auch Maßnahmen bei einer Notfall-Landung in Dublin sollen das Leben der 53-Jährigen nicht mehr gerettet haben.

Karin Strenz ist laut einem Bericht überraschend gestorben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, starb die CDU-Bundestagsabgeordnete auf dem Rückflug von Kuba nach Deutschland. Sie soll im Flieger das Bewusstsein verloren haben, daraufhin entschied sich die Crew für eine außerplanmäßige Notfall-Landung in Dublin. Bei der Landung in Irland konnte das Leben der Politikerin nicht gerettet werden. Unklar ist, warum die 53-Jährige auf der Karibik-Insel Kuba war, ob es eine dienstliche oder private Reise war.

In die Schlagzeilen war Strenz Ende Januar wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit Lobbyarbeit für Aserbaidschan geraten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ist zu dem Zeitpunkt mit einer Razzia gegen die CDU-Bundestagsabgeordnete und den ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Eduard Lintner vorgegangen. Etwa 100 Beamte durchsuchten das Abgeordnetenbüro von Strenz im Deutschen Bundestag, ihre Privatwohnung sowie weitere Wohnungen, Geschäftsräume und Anwaltskanzleien in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Belgien, wie die Ermittler mitteilten. Die Razzia gegen Strenz betraf den Angaben zufolge insgesamt 16 Objekte. Beteiligt waren Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamts und der belgischen Behörden.

Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit der Arbeit der beiden Unionspolitiker in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE). Im vergangenen Jahr hatte der Bundestag gegen Strenz eine Geldstrafe von knapp 20.000 Euro verhängt, weil sie als Mitglied der Parlamentarierversammlung des Europarats in einen Skandal um Bestechungsgelder aus der autoritär regierten Kaukasus-Republik verwickelt war. Strenz soll mindestens 22.000 Euro erhalten haben und sich in der PACE durch proaserbaidschanisches Verhalten hervorgetan haben. Vor der Durchsuchung hob der Bundestag die Immunität von Strenz auf.

Strenz wurde 1967 im mecklenburgischen Lübz geboren. Nach dem Studium Sie war Sonderschullehrerin