Die FDP-Spitze spricht Parteichef Lindner nach seinem Kriseneinsatz in Thüringen mit deutlicher Mehrheit das Vertrauen aus. Dem Votum des Parteivorstands hatte sich Lindner gestellt, nachdem FDP-Mann Kemmerich mithilfe der AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden war.

Die FDP-Spitze hat Parteichef Christian Lindner nach seinem Kriseneinsatz in Thüringen mit deutlicher Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Lindner erhielt von 36 abgegebenen Stimmen 33 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme. Zwei Anwesende enthielten sich. "Ich bin meiner Partei dankbar, dass sie mir das Vertrauen ausgesprochen hat", sagte Lindner auf einer anschließenden Pressekonferenz.

Die Beratungen im Bundesvorstand der Freidemokraten waren nach dem Eklat um die Wahl von Parteimitglied Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten nötig geworden. Nachdem Kemmerich die Wahl, die ohne Stimmen der AfD nicht möglich gewesen wäre, angenommen hatte, war auch Lindner unter Druck geraten

"Thüringen war ein Ernstfall für die politische Kultur, insbesondere für die FDP", so der FDP-Chef. Er bedauert die danach entstandenen Zweifel an der "grundlegenden Orientierung unserer Partei". Lindner betonte, dass man im Bundestag immer eine klare Grenze zur AfD gezogen habe. Die AfD habe ein völkisches Gedankengut, "wir stehen für Weltoffenheit". Man sehe sich in in einem scharfen Kontrast zu dieser Partei.

"Annahmen der Wahl ein Fehler"

Lindner bezeichnete es als "Fehler", dass Kemmerich in einem dritten Wahlgang angetreten war. Die Wahl anzunehmen, sei ebenfalls ein Fehler gewesen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD, auch in der Zukunft, schloss der Parteichef auf.

Lindner hatte nach Kemmerichs Wahl am Mittwoch zunächst dafür plädiert, nach möglichen Mehrheiten im Thüringer Landtag abseits von AfD und Linken zu suchen, andernfalls aber Neuwahlen anzustreben. Nach einem Gespräch mit Lindner am Donnerstag in Erfurt kündigte Kemmerich dann seinen Rückzug an und plädierte ebenfalls für Neuwahlen.

Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Lindner, Kemmerich habe ihm seine "Überraschung" in dem Moment geschildert, als das Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl verkündet wurde. "Neunmalkluge wissen immer im Nachhinein, wie man trotz der Überwältigung in einer solchen Situation spontan richtigliegt", sagte er zu Kritik an Kemmerich, wonach dieser die Wahl nicht hätte annehmen sollen.