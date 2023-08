Immer wieder gibt es Berichte über Unmut in den Reihen der russischen Armee. Einige Soldaten melden sich nun offenbar in einem Video an Präsident Putin zu Wort -nicht wegen des Krieges in der Ukraine, sondern wegen einer Mülldeponie in ihrer südrussischen Heimat.

Mehrere russische Soldaten, die in der Ukraine kämpfen, drohen mit der Aufgabe ihres Postens, falls eine gefährliche Mülldeponie in ihrer Heimatregion in Südrussland nicht geschlossen wird. Dies berichten russische Medien.

In einem Video, das an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, die russische Generalstaatsanwaltschaft und ein Untersuchungskomitee gerichtet sei, forderten demnach mehrere Männer in Militäruniformen die Behörden auf, keine Abfälle mehr auf eine Mülldeponie in der Stadt Poltawskaja in der Region Krasnodar zu bringen. "Alle Giftstoffe sickern von der Mülldeponie in die Wasserwege und den Fluss, die in unsere Stadt fließen. Wir bitten Sie, unsere Heimatstadt vor dem Tod zu bewahren und aufzuhören, Müll aus anderen Regionen dorthin zu transportieren", sagte laut, "Moscow Times" einer der Soldaten im Video.

Durch die Sickerstoffe würden die Bewohner vergiftet, heißt es weiter. "In fast jeder Familie gibt es bereits Menschen, die an Krebs erkrankt sind." Die Behörden hätten es versäumt, das Problem mit dem Müll zu lösen.

Die Soldaten bitten laut den Berichten darum, die Müllabfuhr aus verschiedenen Bezirken zu stoppen und die gefährliche Anlage zu beseitigen. "Wenn Sie dieses Problem nicht lösen, müssen wir zurückgehen und uns in die Reihen derer einreihen, die diese Deponie schließen wollen, die von einer gesunden Zukunft für ihre Kinder träumen", so die Soldaten.

Das Problem besteht offenbar schon seit mehreren Jahren. Aktivisten des Ortes haben laut den Berichten wiederholt protestiert und auch die Straße für Müllwagen blockiert. Die Staatsanwaltschaft soll eine Inspektion durchgeführt und zahlreiche Verstöße festgestellt haben. Demnach wurden Haushalts- und Industrieabfälle illegal abgeladen. Laut der "Moscow Times" ist die Warnung der Soldaten nur der jüngste Appell an die Behörden im jahrzehntelangen Kampf der Bewohner von Poltawskaja, die 1992 errichtete Mülldeponie zu schließen.