Nahe bei Damaskus Israel attackiert Ziele in Syrien

Die israelische Luftwaffe berichtet vom Beschuss von Zielen in Syrien.

Auch in den Ostertagen kehrt im Nahen Osten keine Ruhe ein. Als Antwort auf den Beschuss der annektierten Golanhöhen trifft Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben militärische Einrichtungen in Syrien. Offenbar kommt es zu Explosionen in der Nähe von Damaskus.

Die israelische Luftwaffe hat als Reaktion auf einen Beschuss der annektierten Golanhöhen Ziele in Syrien angegriffen. Es seien militärische Einrichtungen getroffen worden, teilte das israelische Militär mit. Staatliche syrische Medien berichteten von Explosionen in der Nähe der Hauptstadt Damaskus.

Nach israelischen Angaben waren zuvor in der Nacht zu Sonntag sechs Raketen von syrischem Boden aus in Richtung der besetzten Golanhöhen an der Grenze zwischen beiden Staaten abgefeuert worden. Die israelische Armee habe daraufhin die Raketenwerfer beschossen sowie ein Gelände der syrischen Armee, militärische Radarsysteme und Artillerieposten.

Das syrische Verteidigungsministerium teilte mit, seine Luftabwehr habe einige israelische Raketen abgefangen. Es sei lediglich Sachschaden entstanden. Das israelische Militär erklärte, es mache den syrischen Staat für die Geschehnisse verantwortlich und werde nicht zulassen, dass die Souveränität Israels verletzt werde. Von den sechs abgefeuerten Raketen seien nur drei in das von Israel kontrollierte Gebiet eingedrungen; von diesen seien zwei auf offenes Gelände gestürzt, die dritte sei vom Luftverteidigungssystem abgefangen worden.

Der libanesische Fernsehsender Al Mayadeen berichtete, die Al-Kuds-Brigaden reklamierten den Raketenangriff auf die Golanhöhen für sich. Die Brigaden sind der bewaffnete Teil des palästinensischen Islamischen Dschihads, der vom Iran unterstützt wird. Israel hatte die syrischen Golanhöhen im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt und 1981 annektiert. Die meisten Staaten erkennen dies nicht an, die strategisch wichtigen Golanhöhen gelten ihnen weiterhin als Teil Syriens. Allerdings akzeptierte 2019 der damalige US-Präsident Donald Trump das Gebiet als israelisches Territorium.