Der englische Premierminister Johnson ist in Berlin, empfangen mit "No-Brexit"-Rufen. Allerdings wird ein harter EU-Austritt immer wahrscheinlicher. Immerhin bemüht sich Merkel um Zuversicht, und Johnson packt sein Deutsch aus.

"No-Brexit" riefen Berliner Bürger dem britischen Premierminister Boris Johnson entgegen - umstimmen dürfte diese Begrüßung den Brexit-Hardliner nicht. Zu seinem Antrittsbesuch war Johnson in die Hauptstadt gereist - und auch, wie er scherzhaft frotzelte, um über "diese kleine Angelegenheit, den Brexit" zu sprechen.

Zu Beginn des Treffens trat er gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Presse. Beide Seiten machten ihre Positionen erneut klar. So warb Merkel abermals für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU. Allerdings sei man auch auf einen nicht verhandelten Brexit vorbereitet, sagte die Kanzlerin. Auch Johnson betonte, er wolle einen verhandelten Austritt - und sei sicher, dass man das schaffen werde. "Wir schaffen das", ergänzte er auf Deutsch.

Der Backstop ist eine Notfalllösung für die britische Provinz Nordirland, falls sich die EU und Großbritannien in den nächsten Jahren nicht auf einen Handelsvertrag einigen können. Er würde das Königreich in einer Zollunion mit der EU halten, Nordirland bliebe zudem im Binnenmarkt. Mit dem Backstop will die EU verhindern, dass es wieder zu einer harten Grenze zwischen Nordirland und Irland und einem Wiederaufflammen des Bürgerkriegs kommt.