Russen evakuieren Brückenkopf Kreml ordnet Rückzug in der Region Cherson an

Seit Wochen befinden sich Moskaus Truppen am westlichen Ufer des Dnipro in einer prekären Lage. Weil die ukrainischen Streitkräfte die Brücken über den Fluss beschädigen, stockt der Nachschub für die Verbände des Kreml. Nun ordnet Russlands Verteidigungsminister Schoigu den Rückzug aus dem Brückenkopf an.

Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven ziehen sich Russlands Truppen aus einem strategisch wichtigen Teil des annektierten südlichen Gebiets Cherson zurück. Verteidigungsminister Sergej Schoigu ordnete die Räumung des westlichen Ufers des Flusses Dnipro an, wie im russischen Staatsfernsehen zu sehen war.

Die Lage der russischen Truppen in der Region hatte sich in den vergangenen Wochen immer weiter zugespitzt. Weil Kiews Artillerie die Brücken über den Dnipro schwer beschädigt hat, läuft der Nachschub für die etwa 20.000 russischen Soldaten am westlichen Ufer hauptsächlich über improvisierte Ponton-Fähren. Während einige russische Einheiten in den vergangenen Tagen bereits evakuiert wurden, verlegte Moskau nach Angaben ukrainischer Militärs aber auch frische Kräfte in den Frontbogen.

Aktuelle Satellitenbilder von Anfang November zeigen, dass russische Truppen momentan damit beschäftigt sind, Abwehrstellungen am östlichen Ufer des Dnipro anzulegen.