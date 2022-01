Monatelang ächzte Großbritannien unter einem strengen Lockdown, während offenbar im Regierungssitz Partys gefeiert wurden. Nun ermittelt die Polizei. Für Premierminister Johnson wird die Lage immer verzweifelter.

Die Londoner Polizei hat offizielle Ermittlungen wegen Partys am britischen Regierungssitz während des Corona-Lockdowns eingeleitet. "Ich kann bestätigen, dass die Metropolitan Police zu einer Reihe von Veranstaltungen im Zusammenhang mit potenziellen Verstößen gegen die Corona-Auflagen ermittelt", sagte Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick in einem Ausschuss des Londoner Stadtrats.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson steht bereits wegen mehrerer Partys in der Downing Street unter massivem Druck. Laufend gibt es neue Enthüllungen über Feiern zur Zeit des Lockdowns. Laut einem Medienbericht vom Montag soll Johnson auch bei der Feier seines Geburtstags im Jahr 2020 gegen die Corona-Maßnahmen seiner eigenen Regierung verstoßen haben. Wie der britische Sender ITV berichtete, organisierte Johnsons damalige Verlobte Carrie Symonds am 19. Juni 2020 eine Überraschungsparty für den Regierungschef.

An der Party hätten bis zu 30 Mitarbeiter Johnsons und mindestens ein externer Gast teilgenommen, berichtete der Sender. Zum Zeitpunkt der Geburtstagsfeier, die in der Downing Street Nummer 10 stattgefunden haben soll, waren aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nur Zusammentreffen von maximal sechs Menschen im Freien erlaubt. Dem Bericht zufolge bekam Johnson bei der etwa halbstündigen Feier eine Geburtstagstorte und seine Gäste sangen ein Ständchen für ihn. Der Sender berichtete zudem über eine weitere Party, die am Abend im Beisein von Freunden der Familie stattgefunden haben soll.

Das Büro des Premierministers erklärte, die Mitarbeiter seien nach einer Sitzung kurz zusammengekommen, um Johnson zu gratulieren. Der Regierungschef sei weniger als zehn Minuten lang anwesend gewesen. Berichte über eine weitere Party am Abend wies sein Büro als "völlig unwahr" zurück. Johnson habe sich mit einigen Familienmitgliedern im Freien getroffen.

Johnson entschuldigt sich

Für Johnson wird die Lage immer prekärer. Kürzlich hatte er im Parlament den Besuch einer Gartenparty am 20. Mai 2020 eingestanden und um Entschuldigung gebeten. Damals waren wegen der Pandemie selbst Treffen von mehr als zwei Menschen im Freien verboten. Noch in dieser Woche werden die Ergebnisse einer internen Untersuchung der Spitzenbeamtin Sue Gray zu den mutmaßlich illegalen Partys erwartet. Vom Ausgang dieser Untersuchung könnte Johnsons politisches Schicksal abhängen.

Mehrere Mitglieder seiner eigenen Fraktion wollen ihn stürzen. Die neuen Enthüllungen dürften Wasser auf ihre Mühlen sein. Insider halten ein Misstrauensvotum inzwischen für unausweichlich.

Ein letzter Trumpf Johnsons könnte sein, dass es bislang keinen klaren Favoriten als Nachfolger gibt. Außenministerin Liz Truss gilt zwar als Liebling der Brexit-Anhänger, hat jedoch in der Bevölkerung nicht den besten Ruf. Schatzkanzler Rishi Sunak konnte während der Pandemie mit dem großzügigen Furlough-Programm, der britischen Kurzarbeit, punkten. Als Schwiegersohn eines indischen Milliardärs gilt er aber als wenig geeignet, um die von Johnson erfolgreich umworbene Arbeiterschaft im Norden Englands zu begeistern.