Seit Tagen wird Frankreich von massiven Krawallen erschüttert. Die anhaltenden Unruhen stürzen die Regierung von Präsident Macron in eine weitere schwere Krise. In der kommenden Woche will er anscheinend über 200 von den Krawallen betroffenen Bürgermeister empfangen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will am Dienstag Medienberichten zufolge über 200 Bürgermeister empfangen, die von den Unruhen der vergangenen Tage besonders betroffen gewesen sind. Das berichteten der Fernsehsender BFMTV und die Zeitung "Le Parisien" nach der Lagebesprechung Macrons mit mehreren Ministern. Außerdem möchte sich Macron demnach am Montag mit den Präsidenten von Senat und Nationalversammlung treffen.

Frankreich wird seit Tagen von massiven Krawallen erschüttert. Auslöser war am Dienstag der Tod eines 17-Jährigen durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle. Seitdem ist es wiederholt zu Plünderungen, Brandanschlägen und Gewalt zwischen Polizisten und Randalierern gekommen. Jede Nacht wurden mehrere Hundert Menschen festgenommen.

Das französische Innenministerium meldete am heutigen Sonntag 719 Festnahmen, rund 600 weniger als in der Nacht davor. Die meisten der Festgenommenen hatten demnach Gegenstände bei sich getragen, die als Wurfgeschosse oder Waffen hätten dienen können. 577 Fahrzeuge und 74 Gebäude wurden in Brand gesetzt sowie 871 Feuer auf Straßen und Plätzen gezählt. Landesweit wurden laut vorläufigen Zahlen 45 Polizisten und Gendarmen verletzt und über 20 Polizeiwachen und Gendarmerie-Kasernen angegriffen.

Verglichen mit den Ausschreitungen in den Vornächten war das Ausmaß der Gewalt laut den Behörden jedoch geringer. "Ruhigere Nacht, dank des resoluten Einsatzes der Ordnungskräfte", schrieb Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter.

Die anhaltenden Unruhen stürzen die Regierung von Präsident Emmanuel Macron nach den Protesten der Gelbwesten und gegen seine Rentenreform in eine weitere schwere Krise. Am Samstag sah sich der Präsident gezwungen, seinen ab Sonntag geplanten Staatsbesuch in Deutschland abzusagen. Stattdessen setzte er für Sonntagabend eine Krisensitzung der Regierung an. Zudem wurde ein ständiger Krisenstab eingerichtet.