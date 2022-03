Brief an die Franzosen

Es war lange erwartet worden - nun hat sich Frankreichs Präsident Macron zu seinen Ambitionen bekannt. Er strebe eine weitere Amtszeit an, lässt er seine Landsleute wissen.

rankreichs Präsident Emmanuel Macron kandidiert für eine zweite Amtszeit. "Ich bin Kandidat, um mit Ihnen gemeinsam eine französische und europäische Antwort auf die Herausforderungen des Jahrhunderts zu finden", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichen Schreiben des amtierenden Präsidenten an seine Landsleute. Er müsse seinen Wahlkampf allerdings an den aktuellen Kontext anpassen, schrieb Macron.

Mehr in Kürze