Die Zahl der Deutschen, die einen Alterswohnsitz außerhalb der Bundesrepublik wählen, ist einem Medienbericht zufolge gestiegen. Die Liste der beliebtesten Länder ändert sich nicht, aber die stärksten Zuwächse gibt es anderswo.

Immer mehr Rentner entscheiden sich für einen Altersruhesitz außerhalb Deutschlands. Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung berichtet, stieg die Zahl der im Ausland lebenden deutschen Rentner 2017 im Jahresvergleich um 3000 auf knapp 237.000.Rentner.

Die Zahlen beziehen sich demnach auf Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Dem Bericht zufolge waren die beliebtesten europäischen Altersruhesitze in der Schweiz (26.197) und Österreich (rund 24.300). Auch Spanien ist weiterhin ein beliebtes Ziel (knapp 21.000). Außerhalb Europas zog es die Ruheständler vornehmlich in die USA (rund 24.300).

Ein Blick auf die Trends zeigt aber, dass im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger Rentner in die Schweiz und die USA gingen. Auch nach Kanada, Großbritannien und Australien wanderten weniger aus als zuvor. Die stärksten Zuwächse verzeichneten dagegen Länder in Osteuropa mit niedrigeren Lebenshaltungskosten - die Zahl deutscher Rentner in Ungarn legte um 7,5 Prozent auf 4803 zu, in Tschechien erhöhte sich die Zahl um 5,3 Prozent auf 2783, in Polen um 5,1 Prozent auf 6567.