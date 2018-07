Politik

Nur SPD-Wähler uneins: Mehrheit unterstützt Seehofers Asyl-Kurs

Auf Biegen und Brechen drückt Bundesinnenminister Seehofer sein Konzept für Transitzentren durch. Dafür erntet er viel Kritik, doch einer Umfrage zufolge unterstützt die Mehrheit der Bevölkerung seinen Kurs. Nur die Anhänger der SPD sind in der Frage gespalten.

Die umstrittenen sogenannten Transitzentren für bereits in anderen EU-Staaten registrierte Asylbewerber werden von einer Mehrheit der Deutschen befürwortet. Das geht aus dem jüngsten ARD-"Deutschlandtrend" hervor. Demnach sprachen sich 61 Prozent der Befragten für die umstrittenen Zentren aus, 34 Prozent dagegen.

Die Anhänger der Koalitionsparteien sind in der Frage allerdings gespalten. Von den Unionsanhängern sprachen sich 70 Prozent für Transitzentren aus - und 26 Prozent dagegen. Unter den SPD-Anhängern überwog der Anteil der ablehnenden Stimmen mit 48 Prozent nur leicht. Die Befürworter der Maßnahme kamen auf 47 Prozent.

CDU und CSU hatten sich am Montag auf die Einrichtung sogenannter Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze geeinigt. Aus diesen Zentren sollen Asylbewerber, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, nach kurzem Aufenthalt in die zuständigen Länder abgeschoben werden. Auf Seiten der SPD gibt es noch erhebliche Vorbehalte gegen den Kompromiss.

Ob andere EU-Staaten den Plänen zustimmen, ist ebenfalls noch offen. In Wien riefen die Unions-Pläne große Irritationen hervor: Befürchtet wird, dass Deutschland all jene Flüchtlinge nach Österreich zurückschickt, für deren Asylverfahren es sich nicht zuständig fühlt.

Für die Umfrage wurden am Dienstag und Mittwoch 1005 wahlberechtigte Bürger befragt. Die Fehlerquote wurde mit 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben.

Quelle: n-tv.de