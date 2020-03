Sechs Millionen Atemschutzmasken sollen an einem Flughafen in Kenia abhanden gekommen sein.

Deutschlands Mediziner brauchen im Kampf gegen das Coronavirus dringend neue Atemschutzmasken. Die Bundeswehr hilft deshalb aus und bestellt Nachschub. Doch ein großer Teil kommt nie in Deutschland an - Millionen von Masken sind einem Medienbericht zufolge in Kenia verschwunden.

Bei der Lieferung von sechs Millionen Schutzmasken nach Deutschland gegen eine weitere Verbreitung von Corona-Infektionen hat es eine Panne gegeben. Die Masken der Schutzstufe FFP2 seien auf einem Flughafen in Kenia "spurlos verschwunden", berichtete der "Spiegel". Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte, der Vorgang werde untersucht. Der von der Generalzolldirektion geschlossene Liefervertrag habe storniert werden können. Weiter sagte sie, es handele sich um einen Bruchteil des insgesamt bestellten Materials.

Die Beschaffung von dringend benötigtem medizinischen Material in der Corona-Krise ist unter Federführung des Beschaffungsamtes der Bundeswehr organisiert. Unterstützt von der Generalzolldirektion leistet die Behörde Amtshilfe für das Bundesgesundheitsministerium. In einem internen Bericht des Wehrressorts heißt es, die Masken seien nicht geliefert worden, "da die Ware in Kenia verschwand". Der Maskenhersteller sei deshalb aufgefordert worden, "die Umstände und Vorkommnisse darzulegen", heißt es beim "Spiegel".

Die Ursache für das Verschwinden ist derzeit unklar. Atemschutzmasken sind aktuell sehr begehrt. Möglich sei deshalb, dass der Hersteller nach der Bestellung einen besseren Deal ausgehandelt habe und die Masken anderweitig verkaufte. Aber auch ein krimineller Hintergrund sei laut Insidern des "Spiegels" nicht auszuschließen. Eventuell könnten Kriminelle die Ware am Flughafen geklaut und in Kenia gewinnbringend weiterverkauft haben.