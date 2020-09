Attacke auf Autofahrer in NRW

Attacke auf Autofahrer in NRW Mutmaßlich islamistischer Angreifer gefasst

Die Tat soll sich am Bastinsweiher im Ortskern von Stolberg ereignet haben.

In der Nacht zu Sonntag reißt ein mutmaßlicher Islamist in Stolberg bei Aachen die Tür eines Autos auf und verletzt den Fahrer mit einem Messer schwer. Nach bundesweiter Fahndung wird er nahe dem Tatort von einem Polizeikommando gefasst.

Nach einer mutmaßlich islamistisch motivierten Attacke in Stolberg bei Aachen ist ein Verdächtiger festgenommen worden. "Der Gesuchte konnte in Stolberg in einem Fahrzeug als Beifahrer durch ein mobiles Einsatzkommando festgenommen werden", twitterte die Polizei Köln.

"Bei dem Zugriff wurden Fahrer, Beifahrer und ein Polizeibeamter verletzt und werden ärztlich versorgt", so die Polizei weiter. "Der Gesuchte und der Fahrer befinden sich in polizeilichem Gewahrsam, die Ermittlungen dauern an."

Dem Verdächtigen wird zur Last gelegt, in der Nacht zu Sonntag einen Autofahrer mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Er habe die Autotür des langsam fahrenden Wagens aufgerissen und den Fahrer am Arm getroffen.

Der Angreifer habe "Allahu akbar" gerufen und sei dann geflohen, berichteten die "Bild"-Zeitung und die "Aachener Zeitung". Das wollten Polizeisprecher in Köln und Aachen weder bestätigen noch dementieren. Nach dem Täter ist daraufhin bundesweit gefahndet worden.