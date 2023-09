NATO-Admiral: "Russland verliert immer mehr an Boden"

"Unzuverlässige Akteure" nötig NATO-Admiral: "Russland verliert immer mehr an Boden"

Probleme auf dem Schlachtfeld und in der Wirtschaft treiben Russland laut Ansicht von NATO-Admiral Bauer immer weiter in die Hände von "unzuverlässigen Akteuren". Er glaubt auch, dass Moskau bereit sei, die eigene Bevölkerung noch mehr leiden zu lassen.

Russland gerät wegen westlicher Sanktionen und diplomatischen Drucks laut NATO-Admiral Rob Bauer zunehmend in Abhängigkeit "unzuverlässiger Akteure". Russische Streitkräfte verlören immer mehr an Boden, ganz Russland leide unter den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und der diplomatischen Isolation, sagte Bauer bei der Jahreskonferenz des NATO-Militärausschusses in Oslo.

"Russland ist gezwungen, mit unzuverlässigen Akteuren zusammenzuarbeiten, und gerät in immer größere Abhängigkeit", so der Vorsitzende des Militärausschusses. Konkrete Namen, von welchen Akteuren sich Russland abhängig mache, nannte Bauer nicht. Jüngst hatte sich Russlands Präsident Wladimir Putin aber etwa mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un getroffen. Laut der russischen Seite aber angeblich nicht, um Abkommen zu schließen. Die US-Regierung hatte Nordkorea vor Waffenlieferung an Moskau gewarnt.

Auch mit anderen umstrittenen Machthabern wie dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko steht Putin zudem viel in Kontakt. Dieser war kurz nach Kim Jong Un ebenfalls zu einem Treffen im Kreml-Reich eingetroffen - bereits das siebte in diesem Jahr. Belarus gilt schon seit längerer Zeit als engster Verbündeter Russlands im Krieg gegen die Ukraine.

NATO-Admiral Bauer sagte zudem, die russische Führung glaube, dass sie die Entschlossenheit des ukrainischen Volkes und seiner Verbündeten überstehen werde. "Russland bereitet sich seit Jahren auf eine Konfrontation vor und ist bereit, seine Bevölkerung und seine Wirtschaft unendlichen Härten auszusetzen", so Bauer. Dies diene dazu, militärische Fähigkeiten wiederherzustellen.