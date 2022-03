Der russische Angriff auf die Ukraine markiert auch für Deutschland eine Zeitenwende. Künftig soll die Bundesrepublik das Zwei-Prozent-Ziel der NATO einhalten. Für die militärische Mehrausgaben schäme er sich, sagt Papst Franziskus. Er kündigt einen seltenen Weiheakt an.

Papst Franziskus hat das Vorhaben einiger Länder, ihre Militärausgaben zu erhöhen, kritisiert. Er habe sich geschämt, als er gelesen habe, dass eine Gruppe von Staaten zugesagt habe, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für den Kauf von Waffen auszugeben als Antwort auf das, was gerade passiert, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem Empfang von Mitgliedern des italienischen Frauen-Zentrums im Vatikan. "Irrsinn", befand er.

Weitere Waffen, Sanktionen und politisch-militärische Bündnisse sind dem 85-Jährigen zufolge nicht die richtige Antwort. Laut Franziskus ist eine andere Art des Regierens nötig, bei dem man nicht wie jetzt "die Zähne zeigt". Am morgigen Freitag will der Pontifex angesichts des laufenden Krieges Russland und die Ukraine in einer Kirchenfeier dem Unbefleckten Herzens Mariens weihen. Der seltene Weiheakt ist ein Friedenszeichen und symbolisch wichtig. Der Vatikan, der in dem Konflikt vermitteln will, zeigt damit auch seine neutrale Position.

Die EU-Staaten hatten sich jüngst auf eine deutliche Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben verständigt. Die Bundesregierung etwa kündigte ein einmaliges Sondervermögen von 100 Milliarden Euro und eine deutliche Aufstockung der jährlichen Verteidigungsausgaben an. Länder wie Polen und Litauen beschlossen eine Erhöhung bereits in den Parlamenten.