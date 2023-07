Russische Rakete trifft Wohnhaus in Dnipro

Russland setzt in der Ukraine weiterhin auf den Beschuss von zivilen Zielen. In der Großstadt Dnipro wird ein Wohnhaus von Raketen getroffen und schwer beschädigt. Mindestens neun Menschen werden verletzt. Präsident Selenskyj wirft dem Kreml "Raketenterror" vor.

Beim Einschlag einer russischen Rakete in der ukrainischen Stadt Dnipro im Zentrum des Landes sind nach ukrainischen Angaben mindestens neun Menschen verletzt worden. Wie der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram mitteilte, schlug die Rakete am Freitag in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Stadtzentrum ein. Rettungskräfte seien vor Ort, fügte er hinzu. "Derzeit wissen wir von neun Verletzten, darunter zwei Kinder", erklärte Serhij Kruk, der Chef des staatlichen ukrainischen Notfalldienstes, auf Telegram.

In Onlinenetzwerken und ukrainischen Medien verbreiteten Videos war zu sehen, wie Rauch aus den oberen Stockwerken eines schwer beschädigten Wohnhauses aufstieg und Trümmerteile auf dessen Hof herumlagen.

"Wieder russischer Raketenterror", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Ukraine werde "alles tun, um Russland für die Aggression und den Terror gegen unser Volk zur Rechenschaft zu ziehen".

Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Moskau gemeldet hatte, zwei ukrainische Raketen über dem Südwesten Russlands abgewehrt zu haben. Durch die herabstürzenden Trümmerteile einer dieser Raketen wurden nach Angaben russischer Behörden in der Stadt Taganrog nahe der ukrainischen Grenze mindestens 15 Menschen leicht verletzt.