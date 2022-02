Bitte um Aufnahme in EU

Seit dem Beginn der russischen Invasion meldet sich der ukrainische Präsident Selenskyj immer wieder bei Twitter zu Wort. Nun veröffentlicht er ein 40-sekündiges Video aus der umkämpften Hauptstadt. In einem weiteren Tweet bekräftigt er den Willen des Landes, Mitglied der EU zu werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer neuen Videobotschaft seinen Durchhaltewillen im Kampf gegen den russischen Angriff bekräftigt. In dem offenbar selbstgedrehten Video geht er durch die Straßen von Kiew. Damit will er offenbar Gerüchten entgegentreten, er habe die Armee aufgefordert, sich den russischen Truppen zu ergeben.

"Es gibt viele falsche Informationen im Internet, dass ich unsere Armee auffordere, die Waffen niederzulegen, und dass es eine Evakuierung gibt", sagte er vor dem Hintergrund des Gorodetsky-Hauses in Kiew. "Ich bin hier. Wir werden unsere Waffen nicht niederlegen. Wir werden unseren Staat verteidigen." Das insgesamt 40 Sekunden lange Video trägt den Titel: "Glaubt den Fälschungen nicht."

Selenskyj fordert zudem die Aufnahme seines Landes in die Europäische Union. "Es ist ein entscheidender Moment, um die langjährige Diskussion ein für alle Mal zu beenden und über die Mitgliedschaft der Ukraine in der #EU zu entscheiden", twitterte der ukrainische Präsident aus der umkämpften Hauptstadt Kiew. Er habe mit EU-Ratspräsident Charles Michel über "weitere wirksame Hilfe" sowie den "heldenhaften Kampf der Ukrainer für ihre freie Zukunft" diskutiert.

Eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine galt bisher als ausgeschlossen. Ein solcher Schritt dürfte zudem nach Ansicht von Experten eine Einigung mit Russland unmöglich machen. Die Frage einer Annäherung an die EU war Auslöser der Massenproteste auf dem zentralen Kiewer Platz Maidan. Sie führten 2014 zum Sturz des prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. In der Folge annektierte Russland die Schwarzmeerhalbinsel Krim, in der Ostukraine brach Krieg aus.