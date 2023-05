Ex-US-Präsident in Berlin So viel kostet ein Selfie mit Barack Obama

Er will in Berlin eine "Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels" setzen: Barack Obama.

Barack Obama ist zurück in der Hauptstadt. Der frühere US-Präsident tritt am heutigen Mittwochabend in der Mercedes-Benz-Arena auf. Ausverkauft ist die Veranstaltung nicht. Für Tickets müssen Besucher allerdings tief in die Tasche greifen. Bei einer Option kann man Obama sogar ganz nah kommen.

Nach dem Ende seiner Präsidentschaft vor gut sechs Jahren hat sich Barack Obama ein neues Leben mit lukrativen Buchverträgen und Vortragsveranstaltungen aufgebaut. Jetzt kommt er nach Berlin. Am heutigen Mittwochabend tritt der frühere US-Präsident in Berlin in der Mercedes-Benz Arena mit 17.000 Sitzplätzen auf. Ausverkauft ist die Veranstaltung bislang noch nicht. Lediglich die billigsten Karten für 61,10 Euro und 83,10 Euro sind bislang vergriffen. Wer den 61-Jährigen also kurzfristig noch sehen möchte, muss tief in die Tasche greifen. So gibt es das sogenannte "Golden Ticket" ab 500 Euro. Darin enthalten sind ein Willkommensgetränk, ein Abendessen im Restaurant in der Arena, separater Einlass mit rotem Teppich und Sitzplätze in der dritten oder vierten Reihe vor der Bühne.

Noch teurer wird es beim "Exklusive VIP-Pass". Für diesen müssen Obama-Fans unglaubliche 2500 Euro bezahlen, können dafür dem Ex-Präsidenten aber ganz nah sein. Dieses Ticket ermöglicht ein Selfie mit Obama. Buchbar ist das Angebot jedoch nicht mehr. Denn im Vorfeld des Schnappschusses führt der "Secret Service" laut t-online.de einen umfangreichen Sicherheitscheck durch. Und der sei bis Mittwochabend nicht mehr realisierbar.

Abendessen erst mit Merkel, dann mit Scholz

Moderiert wird "An evening with President Barack Obama" (Ein Abend mit Präsident Barack Obama) von Entertainer Klaas Heufer-Umlauf. Nach Angaben des Veranstalters will Obama eine "Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels" setzen. Vor seinem Auftritt steht nach "Spiegel"-Informationen noch ein Abendessen mit Kanzler Olaf Scholz an.

Obama ist bereits seit einigen Tagen in Europa und absolvierte einen ähnlichen Termin Ende vergangener Woche in Zürich vor rund 10.000 zahlenden Gästen. Dabei plauderte er über seine Familie und über Politik. Auch in Zürich moderierte Heufer-Umlauf.

In Berlin kam der Ex-Präsident am Dienstagabend an. Der "Bild"-Zeitung zufolge übernachtet Obama im Adlon-Hotel direkt neben der US-Botschaft. Demnach aß er nach seiner Ankunft im italienischen Restaurant "Ponte". Gesellschaft soll ihm Altkanzlerin Angela Merkel geleistet haben. Auch ihr Mann Joachim Sauer soll mit von der Partie gewesen sein. Obama bleibt noch bis zum morgigen Donnerstag in Berlin.