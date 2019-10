Spahn will Jugendliche schützen

Werbung für Schönheits-OPs Spahn will Jugendliche schützen

Die perfekten Zähne, makellose Haut und große Brüste - Jugendliche sehen häufig unrealistische Schönheitsideale, nicht nur in den sozialen Medien. Gesundheitsminister Jens Spahn will Werbung für Operationen ohne medizinische Notwendigkeit für Jugendliche verbieten.

Ein erweitertes Werbeverbot soll Jugendliche nach Plänen von Gesundheitsminister Jens Spahn stärker vor unnötigen Schönheitsoperationen bewahren. "Das Signal unserer Gesellschaft an junge Menschen muss sein: Du bist ok, genauso wie Du bist", sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel".

Zu oft vermittle Werbung für Schönheits-OPs aber falsche Botschaften und setze Jugendliche unter Druck, ihr Aussehen durch operative Eingriffe zu verändern. Konkret soll ein Verbot ausgedehnt werden, das Werbemaßnahmen für plastisch-chirurgische Eingriffe ohne medizinische Notwendigkeit schon mit Blick auf Kinder unter 14 Jahren untersagt. Es soll künftig generell für Jugendliche gelten, also auch für junge Leute ab 14 Jahre.

Dabei geht es um alle Werbemaßnahmen, die sich "ausschließlich oder überwiegend an Jugendliche richten" - auch in sozialen Medien. Jeder operative Eingriff birgt Gefahren, heißt es zur Begründung in dem Antrag. Gerade Jugendliche, die "sehr empfänglich für Themen wie Schönheitsideal und Aussehen" seien, sollten geschützt werden.

Die Änderungen des Heilmittelwerbegesetzes sollen im Lauf der parlamentarischen Beratungen an ein anderes Gesetzesvorhaben angehängt werden - an die geplante Einführung einer Impfpflicht gegen Masern. Schönheits-Eingriffe werden bei jungen Leuten nach Expertenangaben zusehends beliebter - auch angesichts von Verlockungen aus dem Internet.

In Zeiten von Social Media orientierten sich junge Menschen vermehrt an medialen Vorbildern aus dem Netz, erläuterte etwa die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen im Frühjahr. Aufgrund eines "Selfiebooms" zeige sich als zunehmender Trend ein Anstieg bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.