Seit dem frühen Morgen versuchen Dutzende Feuerwehrleute zu retten, was zu retten ist. Doch sie können nicht verhindern, dass die Nationalversammlung im südafrikanischen Kapstadt durch einen Großbrand massiven Schaden nimmt. Die Parlamentskammer "ist vollständig verbrannt", sagt ein Sprecher.

Die Nationalversammlung in Kapstadt ist durch ein Feuer komplett zerstört worden. Die seit dem Morgen wütenden Flammen hätten den Sitz der Abgeordneten "komplett verbrannt", sagte ein Parlamentssprecher am Nachmittag. Das Feuer sei weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Ursache für den riesigen Brand, der den gesamten Parlamentskomplex in Rauchwolken hüllte, ist bislang unklar. Ein 51-jähriger Mann werde in Zusammenhang mit dem Feuer vernommen, sagte die Polizei. Nach Angaben des Rettungsdienstes der Stadt Kapstadt gab es keine Verletzten.

Mehr als 70 Feuerwehrleute kämpften seit den frühen Morgenstunden gegen lodernde Flammen und versuchten verzweifelt, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Das Feuer war gegen 4 Uhr (MEZ) im ältesten Flügel des Parlamentskomplexes ausgebrochen und griff von dort auf andere Gebäude über. "Die gesamte Kammer, in der die Abgeordneten sitzen, ist vollständig verbrannt", sagte am Nachmittag Parlamentssprecher Moloto Mothapo.

Das Parlamentsgebäude beherbergt viele nationale Artefakte. Es sei noch unklar, ob auch diese beschädigt worden seien, sagte ein Mitglied des städtischen Sicherheitskomitees, JP Smith. Kapstadt ist seit 1910 Sitz des südafrikanischen Parlaments, während die Regierung in Pretoria angesiedelt ist. Im Parlament in Kapstadt hatte der damalige Präsident Frederik de Klerk 1990 das Ende des rassistischen Apartheid-Regimes erklärt.

Der aktuelle Präsident, Cyril Ramaphosa, der einen Tag nach der Trauerfeier für den vor einer Woche gestorbenen weltbekannten Menschenrechtler und emeritierten anglikanischen Erzbischof Desmond Tutu noch in Kapstadt verweilte, sprach von einem verheerenden Ereignis. "Der Erzbischof wäre ebenfalls erschüttert gewesen, denn dies ist ein Ort, für den er betete, den er unterstützte und als Hort unserer Demokratie sah", sagte Ramaphosa vor laufenden Kameras. Das Parlament liegt nur wenige Meter von der St.-Georgs-Kathedrale entfernt, in deren Mausoleum Tutus Asche am Morgen beigesetzt wurde. Ramaphosa hatte am Samstag Tutus Trauerfeier in der Kathedrale beigewohnt.