Die Lage im Norden Syriens spitzt sich zu: Vor dem Hintergrund einer türkischen Offensive und dem Abzug US-amerikanischer Truppen bitten die Kurden den Präsidenten Baschar al-Assad um Hilfe. Dieser reagiert und sendet Regierungstruppen in die Region.

Die syrische Armee ist in die Stadt Manbidsch im Norden des Landes einmarschiert. Das teilte ein Armeesprecher im Staatsfernsehen mit. Die Ankündigung erfolgte, kurz nachdem die syrischen Kurden die Regierung in Damaskus und den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad um Beistand gegen die Türkei gebeten hatten. Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass sich syrische Streitkräfte in der 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernten Stadt befinden.

Bereits in den vergangenen Tagen hat die syrische Regierung Kämpfer und Militärfahrzeuge in die Region verlegt. Regierungsnahe Kreise in Damaskus erklärten, eine Elitetruppe der Präsidentengarde und Artillerie seien in die Region verlegt worden. Das Gebiet um Manbidsch steht unter Kontrolle der Kurdenmiliz YPG.

Die YPG rechnen mit dem baldigen Beginn einer türkischen Militäroffensive. Die türkische Armee verstärkte zuletzt ihre Truppenpräsenz an der syrischen Grenze. Von Ankara unterstützte syrische Rebellengruppen schickten ihrerseits zusätzliche Kämpfer nach Manbidsch.

Nach dem vergangene Woche von US-Präsident Donald Trump angekündigten Truppenabzug hatte der türkische Präsident Erdogan erneut gedroht, die YPG aus der Region zu vertreiben. Die Türkei sieht die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation.