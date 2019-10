Mit ihrem Truppenabzug ebnen die USA den Weg für einen Militäreinsatz der Türkei gegen die Kurden-Miliz YPG in Nordsyrien. Dass sich die US-Armee einer türkischen Offensive nicht in den Weg stellen wird, rechtfertig Präsident Trump mit den Kosten. Die EU warnt bereits vor massiven Vertreibungen.

US-Präsident Donald Trump hat den Rückzug von US-Truppen aus Nordsyrien verteidigt und den Einsatz dabei grundsätzlich in Frage gestellt. Es sei an der Zeit, aus diesen "lächerlichen endlosen Kriegen" herauszukommen und "unsere Soldaten nach Hause zu bringen", schrieb Trump in einer Serie von Tweets.

Es sei nun an der "Türkei, Europa, Syrien, Iran, Irak, Russland und den Kurden", die Situation zu lösen. "Wir sind 7000 Meilen entfernt und werden (die Terrormiliz) IS erneut niederschlagen, wenn sie irgendwo in unsere Nähe kommt." Gleichzeitig machte er deutlich: Eine weitere Unterstützung der von Kurden angeführten Rebellengruppen, mit denen die USA gegen die Islamisten-Miliz IS gekämpft hätten, wäre zu teuer. "Die Kurden haben mit uns gekämpft, aber sie haben dafür extrem viel Geld und Ausrüstung bekommen."

Zuvor hatte das Weiße Haus in einer Mitteilung deutlich gemacht, sich einer geplanten türkischen Offensive in Nordsyrien nicht in den Weg zu stellen. Streitkräfte der USA würden künftig nicht mehr "in der unmittelbaren Region sein".

Die Entscheidung ist eine weitere Kehrtwende in der Syrien- und Türkeipolitik der USA. Ziel der türkischen Offensive sind die kurdischen YPG-Milizen, die die Grenzregion kontrollieren und von der Türkei als Terrororganisation betrachtet werden. Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) waren die Kurdenmilizen allerdings ein enger Verbündeter der USA.

EU warnt Türkei vor Militäreinsatz in Nordsyrien

Auch die EU hat die Türkei vor einem Militäreinsatz in Nordsyrien gewarnt. "Weitere bewaffnete Auseinandersetzungen werden nicht nur das Leiden der Zivilbevölkerung verschlimmern und zu massiven Vertreibungen führen, sondern auch die aktuellen politischen Bemühungen gefährden", sagte die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in Brüssel. Man fordere alle Konfliktparteien zur Einstellung der Feindseligkeiten und zum Schutz von Zivilisten auf.

Die EU respektiere die legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei, sei aber überzeugt, dass es für den Syrienkonflikt keine militärische Lösung gebe. Die Sprecherin Mogherinis kündigte an, dass die Lage in Syrien am kommenden Montag auch bei einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg diskutiert werden solle.