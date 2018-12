Schon seit längerem soll es zwischen Donald Trump und seinem Verteidigungsminister James Mattis kriseln. Nachdem der US-Präsident den Abzug seiner Truppen aus Syrien verkündet, kommt es nun endgültig zum Bruch.

US-Präsident Donald Trump hat den Rückzug von Verteidigungsminister James Mattis angekündigt. Mattis werde Ende Februar "mit Auszeichnung" aus dem Amt scheiden, teilte Trump bei Twitter mit. Der US-Präsident kündigte an, er werde schon in Kürze einen Nachfolger benennen.

In einem Brief an Trump nannte Mattis Meinungsverschiedenheiten als Grund für seinen Schritt: "Sie haben das Recht auf einen Verteidigungsminister, dessen Ansichten mehr auf einer Linie mit Ihren Ansichten sind." Es sei für ihn deswegen "richtig", von seinem Amt zurückzutreten. Er, Mattis, sei jedenfalls fest davon überzeugt, dass die USA starke Allianzen benötigten und Respekt gegenüber ihren Verbündeten zeigen müssten. Die Entscheidung fiel kurz nachdem Trump den Abzug der US-Truppen aus Syrien verkündet hatte. Nach Darstellung des Senders CNN und anderer US-Medien hatte Trump den Abzug gegen den ausdrücklichen Rat von Mattis getroffen. Der Verteidigungsminister soll intensiv auf Trump eingewirkt haben, um die Entscheidung zu verhindern.

In seinem Tweet dankte der US-Präsident dem General a.D. für seine Leistung. Wie Trump betonte, habe das Pentagon unter Mattis´ Führung enorme Fortschritte erzielt. Zudem sei Mattis eine "großartige Hilfe" dabei gewesen, mehr militärisches Engagement von anderen Staaten einzufordern. Trump hatte wiederholt die Nato-Partner der USA und dabei besonders Deutschland kritisiert und eine stärkere Steigerung der Wehretats in deren Ländern gefordert.

Erst im November hatte Trump Justizminister Jeff Sessions entlassen und dies ebenfalls via Twitter mitgeteilt. Trump hatte Sessions in den Monaten davor wiederholt und öffentlich kritisiert.

Auch mit Mattis kriselte es immer mal wieder. Über das Ausscheiden des Verteidigungsministers war so auch bereits im September spekuliert worden. Damals hatten mehrere Zeitungen berichtet, Mattis werde in den kommenden Wochen aus der Regierung ausscheiden. Der Journalist Bob Woodward hatte in seinem Enthüllungsbuch "Fear" geschrieben, Mattis habe sich mehrfach herablassend über Trump geäußert. Mattis hatte die Berichte über einen Rücktritt aber zurückgewiesen. Trump selbst hatte erklärt, Mattis werde "noch lange" im Amt bleiben.

Mattis gehörte dem Kabinett von Trump seit Beginn von dessen Regierungszeit an. Er diente zuvor bis zum Jahr 2013 in der US-Armee, zuletzt als Nachfolger von David Petraeus als Befehlshaber des US-Zentralkommandos.