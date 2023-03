USA bieten Slowakei Hubschrauber-Deal an

Für Kampfjet-Abgabe an Ukraine

Als Kompensation für die 13 Kampfflugzeuge, die die Slowakei an die Ukraine liefern will, machen die USA dem Land ein Angebot: militärische Ausrüstung im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar für weniger als die Hälfte. Verteidigungsminister Jaroslav Nad spricht von einem "äußerst günstigen" Deal.

Die USA haben der Slowakei nach Angaben aus Bratislava als Ausgleich für die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine deutlich vergünstigte Hubschrauber und Raketen angeboten. "Der Wert der Ausrüstung liegt bei etwas mehr als einer Milliarde Dollar ... Die Slowakei würde dafür rund 340 Millionen Dollar über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren zahlen", erklärte Verteidigungsminister Jaroslav Nad am Mittwoch auf Facebook.

Das Angebot umfasst Nad zufolge zwölf neue Hubschrauber vom Typ Bell AH-1Z Viper mit Zubehör, Piloten- und Technikerausbildung sowie mehr als 500 Raketen vom Typ AGM-114 Hellfire. Seinen Angaben zufolge ist das Angebot vor allem ein Ausgleich für 13 alte MiG-29-Kampfjets, die Bratislava an Kiew liefern will.

Die Slowakei sei das erste Land gewesen, das "dieses äußerst günstige Angebot erhalten hat", schrieb Nad weiter. "Wenn wir es nicht annehmen, werden sie sich an ein anderes Land wenden." Eine Entscheidung über die Annahme des Angebots fiel zunächst aber noch nicht. Reaktionen anderer Parlamentsparteien zeigten, dass auch Teile der Opposition die Annahme des Angebots befürworteten. Der sozialdemokratische Ex-Ministerpräsident Peter Pellegrini erklärte der Nachrichtenagentur TASR zufolge, das Angebot sei "wirtschaftlich vorteilhaft" und trage dazu bei, die slowakischen Luftstreitkräfte zu modernisieren.

Auch Polen will Ukraine Kampfjets liefern

Als zweites NATO-Mitglied nach Polen hatte die Slowakei am Freitag angekündigt, Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine liefern zu wollen. Drei der Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart sollen für Ersatzteile genutzt werden. Zudem will Bratislava Kiew das Luftabwehrsystem Kub liefern.

Die Slowakei will die MiG-29-Jets bis spätestens Januar 2024 durch US-Kampfflugzeuge vom Typ F-16 ersetzen. Nad erklärte am Mittwoch, das Angebot sei auch ein Ausgleich für die Verzögerung bei der Lieferung der F-16-Jets.