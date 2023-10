Überlebender von Festival-Massaker: Warfen Granaten in Schutzbunker

260 Menschen wurden beim Festival in Negev getötet.

Ein Musikfestival in Israel wird zu Beginn des Krieges zum Ziel der Hamas. Die Terroristen schießen stundenlang wahllos auf die flüchtenden Menschen, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Für viele werden die Schutzbunker zur Todesfalle.

Ein Überlebender des Massakers der islamistischen Hamas in Israel hat von der "grausamen Jagd" der Terroristen auf Besucher des Musikfestivals in der Negev-Wüste berichtet. "Erst kamen die Raketen, ich blieb ganz ruhig und dachte, die werden sicher abgefangen, doch dann gingen die Schüsse los", sagte Noam Cohen. Sie seien einfach nur gerannt. Mit rund 20 weiteren jungen Leuten habe er es in einen Raketenschutz-Bunker geschafft. "Wir dachten, wir waren sicher."

Doch der Albtraum habe dann erst begonnen. Der Bunker sei zu einer "Todesfalle" geworden, sagt Cohen. Mehrere Terroristen hätten Granaten in den randvollen Bunker geworfen. "Ich sah, wie Menschen neben mir explodierten, immer und immer wieder, Leichenteile überall", beschrieb Cohen die Szenen. Dabei zeigte er Videos, die den Schrecken dokumentieren. "Uns wurde klar, hier wollten die Terroristen uns haben, völlig ausgeliefert." Er habe ganz hinten gestanden, das habe ihn gerettet.

"Unter Leichen habe ich mich verstecken können, sie wurden zu einem menschlichen Schutzschild", sagte er. Nach rund zehn Stunden sei er gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden. Von den Dutzenden Festivalbesuchern seien höchsten drei oder vier lebend rausgekommen. "Ich weiß nicht, wie ich überlebt habe."

Die Hamas hatte bei ihrem Angriff auf das Musikfestival ein Massaker angerichtet. Rund 260 Menschen wurden bei dem Angriff auf das Festival getötet, wie ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Zaka gesagt hatte. Zu dem Festival in der Nähe des Kibbuz Reim nahe dem Gazastreifen hatten sich hunderte junge Israelis versammelt. Die Hamas-Kämpfer schossen stundenlang wahllos auf die flüchtenden Menschen und verschleppten viele in den Gazastreifen.