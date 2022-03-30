"Ми вважаємо, що це передислокація, а не відведення", - сказав речник Пентагону Джон Кірбі.

Захід скептично відреагував на оголошене Росією відведення військ з-під Києва. "Ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів", - каже Зеленський. США переміщують більше військ до Східної Європи і застерігають своїх громадян від поїздок до Росії. Огляд ночі війни та погляд на день.

Міністерство оборони США скептично ставиться до відведення військ Росією

Заява Росії про уповільнення бойових дій під Києвом була сприйнята скептично в Україні та на Заході. "Ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів", - сказав президент України Володимир Зеленський. Міністерство оборони США розглядає заяву Росії як тактичний маневр і попереджає про можливість нового військового наступу в інших частинах країни.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що було лише помічено, що "дуже мала кількість" російських військ відходить від української столиці на півночі. "Ми не готові вірити російським заявам про нібито відведення". Цілком можливо, що сили відводять звідти лише для розміщення в іншій частині України, наприклад, на спірному східному Донбасі. "Ми вважаємо, що це передислокація, а не відведення і що ми всі повинні бути готові до великого наступу на інші частини України".

Київ також розглядає виведення російських військ лише як перегрупування

Українське військове керівництво розглядає відведення російських військ з фронтів на північ від Києва лише як перегрупування. "Так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних сил України", - зазначили в Генштабі України. Російські військові вивели деякі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, йдеться у повідомленні.

Департамент США: "Загроза для Києва не минула"

Кірбі попередив, що Росія може продовжувати обстрілювати Київ з великої відстані. "Загроза для Києва не минула". Після нових мирних переговорів з Україною Росія пообіцяла значно скоротити свої військові дії під Києвом і Черніговом. Після зустрічі у Стамбулі заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін заявив, що його уряд хоче зміцнити довіру та забезпечити подальші переговори.

Лондон вважає наступ росіян під Києвом проваленим

Британська військова розвідка вважає наступ Росії для оточення Києва провалом, йдеться у повідомленні Міноборони. Крім того, заява Росії про зменшення військового тиску на Київ свідчить про те, що Росія втратила ініціативу в регіоні. Британські військові експерти зараз вважають "дуже ймовірним", що Росія перенесе свої сили з півночі України на південний схід. Там наступ в районі Луганська та Донецька зараз має посилитися.

Зеленський: Наша армія - єдина гарантія виживання

"Оборона України - це завдання зараз номер один, а все інше - похідне від цього", - наголосив Зеленський у щоденному відеозверненні. Тільки на цій основі можна продовжувати переговори з Росією. "Ворог досі на нашій території". Реальність полягає у тому, що українські міста й надалі в облозі та під обстрілами. Тому українські Збройні сили - це "єдина гарантія нашого виживання", сказав Зеленський. "Українці - не наївні люди".

Сполучені Штати переміщують більше авіації та військових до Східної Європи

З огляду на російську загарбницьку війну в Україні Збройні сили США перекидають до Східної Європи більше бойової авіації, транспортної авіації та солдатів. Речник міністерства оборони Кірбі заявив, що після маневрів у Норвегії до Литви було спрямовано підрозділ із близько 200 морських піхотинців США. Крім того, зі США до Східної Європи буде доставлено десять бойових літаків "F/A-18 Хорнет" та "кілька" транспортних літаків C-130 Геркулес з особистим складом близько 200 осіб.

ООН: Гуманітарна криза в Україні як "катастрофа на катастрофі"

За словами голови Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, гуманітарна криза в Україні внаслідок російської загарбницької війни є "катастрофою на катастрофі". Ще до війни, наприклад, в Ємені або в деяких місцях в Африці відбувалися серйозні голодні кризи і лише з великими зусиллями вдавалося надати достатню допомогу, доповів Бізлі у Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку. Тепер на додачу до цього прийшла криза в Україні. Країна змінилася за кілька тижнів "з хлібного кошика на хлібні черги".

Департамент США: американців можуть затримувати в Росії

У незвично суворому попередженні про подорожі Державний департамент США попередив усіх американців, що якщо вони поїдуть до Росії, їх можуть затримати тамтешні органи безпеки. У зв'язку з російським вторгненням в Україну зросла "можливість переслідування громадян США" з боку російських спецслужб, а також цілеспрямованого затримання громадян США, йдеться у попередженні міністерства щодо подорожей. "Всі громадяни США, які проживають або подорожують в Росії, повинні негайно покинути країну", - йдеться в повідомленні.

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