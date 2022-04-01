Попри всі заяви з Москви, бойові дії в Україні тривають із незмінно високою активністю. Київ звітує про успіхи: російські підрозділи не змогли захопити жодних нових позицій. Кілька населених пунктів південноукраїнської Херсонщини були навіть відвойовані. Дещо пом’якшилася ситуація і в Києві. Тим часом президент Європарламенту Мецола відправляється у поїздку до столиці. На ранок Росія знову оголосила про припинення вогню у зруйнованому українському місті Маріуполі для евакуації мирного населення.

Україна повідомляє про військові успіхи

За власними заявами, за останні кілька днів українські війська відбили одинадцять населених пунктів Херсонської області на півдні України. Під час просування північчю регіону вони також здобули кинуту важку російську військову техніку, зокрема танки Т-64. За даними Генштабу в Києві, російські підрозділи ніде не змогли закріпитися. Тривають обстріли східного міста Харкова, але спроба прориву під Ізюмом успіху не мала. Наступ росіян на південь Миколаївщини був невдалим. На півночі частина російських підрозділів відійшла. Незалежна перевірка цієї інформації неможлива.

На півдні України та на Донбасі тривають запеклі бої

Проте президент України Володимир Зеленський визнав проблеми на інших фронтах. "Ситуація на півдні і на Донбасі залишається вкрай складною", – сказав голова держави. За даними українського Генштабу, Росія хоче зберегти свою військову присутність на сході та півдні України. В окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей помічаються спроби створити адміністрацію, повідомили вночі у Генштабі. При цьому очікується, що там триватимуть бойові дії. Росія оголосила, що повністю завоювала Херсонщину.

Голова військової адміністрації: Ситуація в Києві покращується

Водночас, за словами голови військової адміністрації міста, обстановка у Києві дещо заспокоїлася. Ситуація навколо столиці покращується, йдеться у заяві генерала Миколи Жирнова. Буде відновлено цивільну інфраструктуру, це торкнеться як підприємств, так і об’єктів торгівлі та обслуговування. Проте на околицях Києва тривають бої. Жирнов закликав населення бути обережним. Слід надалі прислухатися до сигналів повітряної тривоги.

Київ: Росіяни не пропускають автобуси для евакуації з Маріуполя

Складнішою стає ситуація в Маріуполі. За українською інформацією, російські збройні сили не пропускають 45 автобусів для порятунку мирних жителів з міста, навколо якого декілька тижнів тривають бої. Автобуси зупинені під Бердянськом приблизно у 75 км на захід від Маріуполя, повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук в онлайн-пості. Однак у п’ятницю планується поновити спроби створення гуманітарного коридору до Маріуполя, «щоб не залишати наших людей», сказала Верещук.

Зеленський карає власних генералів

Зеленський: "Ситуація на півдні та на Донбасі залишається вкрай складною." (Foto: dpa)

Тим часом президент України позбавив звання двох генералів: колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрія Наумова та ексначальника УСБУ в Херсонській області Сергія Криворучка. «Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають», – сказав Зеленський у відеозверненні. Подальших подробиць він не надав. Минулого літа Наумов був звільнений з посади голови спецслужби і нібито втік за кордон перед початком війни. За даними ЗМІ, він причетний до контрабанди та корупції на митниці.

США: Здається, Путін самоізолювався

Повідомляють, що президент Росії Владімір Путін також вживає репресивних заходів щодо власного оточення. За словами уряду США, він, можливо, звільнив деяких своїх радників від виконання обов’язків під час війни в Україні та самоізолювався. "Є ознаки того, що він звільнив деяких своїх радників або помістив їх під домашній арешт", – заявив Президент США Джо Байден в Білому домі.

Президент Європарламенту прямує до Києва

Президент Європарламенту Роберта Мецола вирушила в поїздку до столиці. "Їду до Києва", – написала християнська демократка у Twitter пізно ввечері у четвер. Голови урядів Польщі, Чехії та Словенії в середині березня приїжджали до Києва поїздом на зустріч із Зеленським.

Сьогодні це буде важливо

За її власними заявами, Росія хоче зробити нову спробу забезпечення гуманітарного коридору до портового міста Маріуполь. Міноборони Росії оголосило про припинення вогню на ранок і запланований початок евакуації з 9:00 за центральноєвропейським часом.

Тоді ж набуває чинності підписаний Путіним указ, згідно з яким західні країни повинні відкрити рахунки в Газпромбанку, щоб надалі отримувати російський газ. На цей російський рахунок можна надалі здійснювати оплату в євро або доларах.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Лавров зустрічається зі своїм індійським колегою в Нью-Делі.

Український конфлікт також є проблемою на саміті ЄС із Китаєм. Головні представники ЄС у режимі відеоконференції зустрічаються з Головою КНР та лідером партії Сі Цзіньпіном і прем'єром Лі Кецяном.

Про всі подальші події ви можете прочитати у нашій стрічці новин про війну в Україні.