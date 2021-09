Die Stimmen sind ausgezählt, das vorläufige Wahlergebnis steht fest: Die SPD ist stärkste Kraft im Land. Doch die politischen Verhältnisse unterscheiden sich in den 299 Wahlkreisen teils deutlich: Die regional aufgeschlüsselten Daten im Überblick.

Von Aachen I bis Zwickau, von Nordfriesland bis Oberallgäu: Die Bundestagswahl 2021 beschert Deutschland einen Wahlausgang mit regional teils sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Auf Basis des vorläufigen amtlichen Wahldaten ergeben sich neue Machtverhältnisse.

Für welche Kandidaten, für welche Partei haben sich die Wähler im Detail entschieden? Hier der Wahlausgang in den 299 deutschen Wahlkreisen, sortiert nach Verteilung der Erst- und Zweitstimmen:

Die Ergebnisse zeigen, wie regional teils sehr unterschiedliche (partei-)politische Mehrheiten zustande kommen. In Aachen zu Beispiel – der Heimatstadt von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet – gewannen die Grünen, und zwar sowohl das Direktmandat per Erststimme als auch nach Zweitstimmen. In Zwickau dagegen liegt die AfD bei Erst- und Zweitstimmen vorn.

Um die Ergebnisse für den Wahlkreis "Nordfriesland - Dithmarschen Nord" in Schleswig-Holsteins nachzuschlagen, genügt ein Klick auf den Wahlkreisnamen: Es öffnet sich ein Suchfeld, in dem die gewünschte Region eingegeben werden kann. Noch schneller geht es per Klick auf die Karte. Wer zum Beispiel Region Oberallgäu ganz im Süden Deutschlands antippt, erfährt, dass dort die CSU klar die Mehrheit erhielt.

Die Ergebnisse sind sortiert nach Erst- und Zweitstimmen. Angezeigt wird jeweils der vor Ort gewählte Direktkandidat sowie die übrigen prozentualen Erststimmenergebnisse nach Parteien. Ein Klick auf "Zweitstimmen" ermöglicht den Blick auf die für die Sitzverteilung maßgeblichen Ergebnisse der Verhältniswahl. In Nordfriesland zum Beispiel gewann CDU-Politiker Astrid Damerow das Direktmandat, der Wahlkreis ging nach Zweitstimmen jedoch an die SPD.