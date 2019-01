Einer der Männer verschwand am Flughafen von Kairo, der andere in Luxor.

Zwei junge Deutsche reisen im Dezember unabhängig voneinander nach Ägypten. Doch kaum dort angekommen, verliert sich ihre Spur - Angehörige vermuten, dass sie festgehalten werden. Die Deutsche Botschaft nimmt die Fälle "sehr ernst".

In Ägypten werden nach Angaben des Auswärtigen Amtes zwei Deutsche vermisst. Die Deutsche Botschaft stehe in Kontakt mit den Behörden und bemühe sich in beiden Fällen mit Nachdruck um Aufklärung, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin. "Es geht dort um zwei verschiedene Fälle von deutschen Staatsangehörigen, die vermisst werden. Wir sind mit denen seit einigen Tagen befasst und wir nehmen beide Fälle sehr ernst", sagte er. Mit Blick auf das Wohl der Betroffenen könnten keine weiteren Angaben gemacht werden.

Nach dpa-Informationen handelt es sich im ersten Fall um einen 18-Jährigen aus Gießen, der am 17. Dezember über Luxor in das Land einreisen wollte, um seinen Großvater in Kairo zu besuchen. Vor dem Weiterflug in die Hauptstadt brach laut seines Vaters der Kontakt ab. Seitdem gebe es keine Spur von seinem Sohn. Über sein Handy ist der 18-Jährige demnach nicht mehr erreichbar.

Dem Portal hessenschau.de sagte der Vater, sein Bruder habe ihm gesagt, sein Sohn sitze in Luxor in Gewahrsam. Sein Sohn, der den deutschen Pass habe, sei womöglich "mit einer Person ähnlichen Namens" verwechselt worden. "Vielleicht war die Reiseroute für die Behörden verdächtig, weil mein Sohn nicht direkt nach Kairo geflogen ist", sagte der Vater der "Gießener Allgemeinen". Den Umweg über Luxor habe der Schüler jedoch lediglich aus Kostengründen gewählt.

Im zweiten Fall geht es um einen 23 Jahre alten Deutschen, der mit seinem Bruder am 27. Dezember über den Flughafen Kairo nach Ägypten einreisen wollte. Die Behörden hielten den jungen Mann am Flughafen fest und ließen nur seinen Bruder einreisen, bestätigte seine Mutter. Seitdem ist der bei der Einreise Festgehaltene verschwunden. Beide Männer haben eine deutsche Mutter und einen ägyptischen Vater und besitzen den Angaben zufolge beide Staatsbürgerschaften.