Kreditkarten-Nutzer aufgepasst!: Aldi-Kunden bezahlen mehrfach

Wegen eines technischen Fehlers wurden in dieser Woche Kunden, die bei Aldi-Süd per Kreditkarte einkauft haben, die Beträge mitunter mehrfach vom Konto abgebucht. Was Betroffene jetzt wissen sollten.

Kunden, die am Dienstag, dem 02.01.2018, 13:00 Uhr, und Mittwoch, dem 03.01.2018, 21:00 Uhr in einer Filiale von Aldi-Süd eingekauft haben und an der Kasse mit einer Kreditkarte bezahlt haben, wurde der entsprechende Betrag eventuell mehrfach vom Konto abgezogen. Das hat die Unternehmensgruppe Aldi Süd bedauernd mitgeteilt. Ungeachtet dessen, um welche Kreditkarte es sich handelt.

Demnach wird ein technischer Fehler für die Fehlbuchungen verantwortlich gemacht. Das Unternehmen ist um eine schnellstmögliche Rückabwicklung der fehlerhaften Zahlungen bemüht. Betroffene Kunden müssen nicht selbst aktiv werden. Die Rückbuchung auf die entsprechenden Konten erfolgt automatisch und so schnell wie möglich. Dies kann jedoch einige Tage in Anspruch nehmen. Bis dahin bittet das Unternehmen seine Kunden noch um etwas Geduld.

Bei Fragen können sich Betroffene an den Aldi Süd Kundenservice wenden unter mail@aldi-sued.de unter Angabe des Stichworts "Kreditkarte" oder an den für dieses Thema eingerichteten telefonischen Support unter 0208/62920420.

Wie viele Kunden tatsächlich von der Buchungspanne betroffen sind, konnte der Konzern am Donnerstag noch nicht sagen.

Quelle: n-tv.de