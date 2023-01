Kinder für das tägliche Zähneputzen zu begeistern oder die Sache selbst zu übernehmen, ist oft eine Herausforderung für die Eltern. Da sollte dann auch das Ergebnis stimmen. Also gesunde Zähnchen. Welche Paste auf die kleine Bürste darf und welche besser nicht, verrät Öko-Test.

Am Zähneputzen kommt niemand vorbei - auch die Kleinen nicht. Da sollte dann auch das Equipment stimmen. Zum Beispiel die Zahnpasta. Doch nun sorgt eine aktuelle Untersuchung von Öko-Test für eine böse Überraschung, denn in mehreren Marken-Kinderzahncremes steckt der Farbstoff Titandioxid, der von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als nicht sicher eingestuft worden ist. Dafür setzt es von den Testern das Urteil: "Unverantwortlich".

Denn der weiße Farbstoff Titandioxid steht schon seit Längerem in der Kritik, weil nach aktueller Studienlage nicht ausgeschlossen werden kann, dass er das Erbgut schädigt. In Lebensmitteln ist er deshalb seit August 2022 verboten - in Kosmetika bisher allerdings nicht. Das sieht Öko-Test insbesondere bei Kinderzahnpasta als bedenklich an, die von Kindern erfahrungsgemäß oft verschluckt wird. "Unglaublich: Bekannte Marken ignorieren den Forschungsstand zu Risiken des Farbstoffs Titandioxid", kritisiert Öko-Test-Redakteurin Meike Rix.

Diese Zahncremes fallen wegen Titandioxid mit "ungenügend" durch:

Blend-A-Med Blendi Gel, Erdbeergeschmack

Odol-Med 3 Erste Zähne

Odol-Med 3 Milchzahn, Milde Minze

Putzi Kinderzahngel

Auch die Today Dent Kids Milchzähne von Rewe/Penny enthält Titandioxid, schafft es aber immerhin noch auf das Urteil "mangelhaft". Die Ben & Anna Zahnpasta Strawberry Fluoride For Kids fällt hingegen aus einem ganz anderen Grund mit "ungenügend" durch: Sie enthält Blei. Das könnte an verunreinigten natürlichen Bestandteilen liegen; der Gehalt im Labor lag jedoch oberhalb dessen, was das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) als technisch unvermeidbare Spuren ansieht.

ANZEIGE Putzi-Zahncreme für Kinder (3 x 50 ml) 134 6,86 € (45,73 € / l) Zum Angebot bei amazon.de

Vier Zahnpasten haben den Test hingegen mit "sehr gut" bestanden. Als da wären: