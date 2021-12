Tiefkühlgemüse ist meist ein gesundes Lebensmittel für die schnelle Küche. Doch manchmal sind auch problematische Substanzen in Lebensmitteln mit eingefroren. Nicht so bei den Erbsen, wie sich Öko-Test freut.

Tiefkühlerbsen sind eine gute Sache. Sie sind knackig, schmecken fast wie frisch und passen zu vielen Gerichten. Und zum schnellen Garen kommen die grünen Kügelchen gefroren in kochendes Wasser.

Rund 1 Kilogramm Erbsen essen die Deutschen pro Kopf und Jahr im Durchschnitt. Das grüne Gemüse enthält 4 Gramm Ballaststoffe sowie 11 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Außerdem finden sich in ihnen diverse Vitamine und Mineralstoffe. Dazu gehören unter anderem Beta-Carotin sowie Magnesium, Eisen, Phosphor, Kalzium und Zink. Es gibt also gute Gründe, sich Erbsen schmecken zu lassen.

Öko-Test hat 21 Packungen Tiefkühlerbsen in Supermärkten, Discountern und von den Direktvertreibern Bofrost und Eismann eingekauft. 450 Gramm kosteten zwischen 0,72 und 2,99 Euro. Von den 21 Produkten stammen 8 aus biologischer Landwirtschaft. Die von den Testern beauftragten Labore untersuchten die Erbsen auf Pestizide, Nitrat, die Desinfektionsmittelrückstände Perchlorat und Chlorat sowie auf giftige Schwermetalle wie Cadmium und Blei.

Hinreißendes Ergebnis

Und das Ergebnis? Hinreißend! Alle 21 Produkte wurden mit "sehr gut" bewertet. In keinem der 8 Bio-Produkte der Untersuchung wurden synthetische Pestizide gefunden - und erfreulicherweise auch in der Mehrheit der Erbsen aus konventionellem Anbau nicht. Nur in 6 Produkten fanden sich Rückstände einzelner Spritzmittel in sehr geringen Mengen. Substanzen, die nach dem Kenntnisstand von Öko-Test zu den besonders bedenklichen Pestiziden zählen, waren gar nicht dabei.

Die Liste der Testsieger ist also lang. Wir beschränken uns deshalb auf die günstigste Ware im Test. Mit "sehr gut" wurden also unter anderem diese Tiefkühlerbsen bewertet: "Edeka Bio Junge Erbsen", "K-Bio Erbsen" (beide 1,19 Euro pro 450 Gramm), "Rewe Bio Junge Erbsen, Naturland" (1,29 Euro) und "Dennree Bio-Erbsen" (1,49 Euro).

Bei den konventionellen Anbietern sind dies unter anderem: "All Seasons Junge Erbsen" von Aldi Nord/Süd, "Beste Ernte Junge Erbsen" von Netto, "Greenland Junge Erbsen" von Penny, "Gut & Günstig Junge Erbsen" von Edeka, "Ja! Junge Erbsen" von Rewe und "Freshona Erbsen" von Lidl (alle 0,76 Euro). Und die "Jeden Tag Junge Erbsen" der Zentralen Handelsgesellschaft sind sogar für nur 0,72 Euro pro 450 Gramm zu haben.

Den vollständigen Testbericht gibt es hier gratis bei Öko-Test.