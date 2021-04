Mit der Daimler-Aktie geht es seit mehr als einem Jahr steil nach oben. Anleger, die auch auf dem hohen Niveau eine Investition in die Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Risiko des direkten Aktienkaufs reduzieren wollen, könnten einen Blick auf Bonus-Zertifikate mit Cap werfen.

Bei der Daimler-Aktie geht es seit ihren Tiefstständen vom März 2020, die knapp oberhalb der Marke von 20 Euro festgestellt wurden, permanent und steil nach oben. Nach der Veröffentlichung der vor allem wegen des florierenden China-Geschäftes und der Kostensenkungen weit über den Erwartungen liegenden Zahlen für das erste Quartal und der Bestätigung des Ausblicks legte die Aktie bis zum 19. April 2021 auf ein neues Jahreshoch bei 77,99 Euro zu. In den nachfolgenden Tagen konnte die Aktie das Niveau allerdings nicht behaupten.

Die Reaktionen der Analysten auf die guten Zahlen ließen nicht lange auf sich warten. Mit Kurszielen von bis zu 100 Euro (Goldman Sachs) bekräftigen Experten in den neuesten Analysen ihre Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie.

Die Anlage-Idee

Wer mit einem im Vergleich zum direkten Aktienkauf reduzierten Risiko in den nächsten Monaten eine Rendite im Bereich von zehn Prozent anstrebt, könnte eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen. Bonus-Zertifikate mit Cap bieten Anlegern gegenüber dem direkten Aktienkauf den Vorteil, dass sie auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen hohe Renditen ermöglichen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und in Aussicht stehende Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise

Wenn die Daimler-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 55 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2022 mit dem Bonuslevel in Höhe von 80 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DV09FY5) auf die Daimler-Aktie liegen Bonuslevel und Cap bei 80 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 18. März 2022, aktivierte Barriere befindet sich bei 55 Euro. Beim Daimler-Aktienkurs von 73,66 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 72,19 Euro kaufen. Der Kauf des Zertifikates ist somit mit einem geringeren Kapitalaufwand als der Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen

Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 72,19 Euro erwerben können, ermöglicht es in elf Monaten einen Bruttoertrag von 10,82 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 25,33 Prozent auf 55 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken

Berührt die Daimler-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 55 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 18. März 2022 ermittelten Schlusskurs der Daimler-Aktie (maximal mit 80 Euro) zurückbezahlt. Bei einem Daimler-Aktienkurs unterhalb von 72,19 Euro an diesem Tag wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.