Stichtag: 30. November. Bis zu diesem Tag können viele Kfz-Versicherte ihrem Anbieter fristgerecht kündigen und zu einer anderen Versicherung wechseln. Und ein Vergleich ist sinnvoll, um Geld zu sparen und die Leistung zu verbessern. Welche Kfz-Versicherer top sind, zeigt ein Test.

Viele Autofahrer haben den 30. November dick im Kalender angestrichen. Bis zu diesem Stichtag sind viele Kfz-Versicherungen kündbar und Anbieterwechsel möglich. Dass man mit einem Wechsel oft besser fährt, zeigt der Test des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

In der Summe aus Versicherungsprämien, Leistungen und Online-Service schneiden die Kfz-Versicherer mit einem guten Ergebnis ab. Insgesamt erzielen die Direktversicherer mit 76,1 Punkten ein etwas besseres Resultat als die Versicherer mit Vermittlernetz (72,4 Punkte). Zwei Direktversicherer erzielen das Qualitätsurteil "sehr gut".

Großes Sparpotenzial

Die Kosten für eine Kfz-Versicherung variieren zwischen Filial- und Direktversicherern sowie deren unterschiedlichen Tarifen stark. In allen zwölf untersuchten Szenarien (drei Nutzerprofile in Kombination mit vier Automobilklassen) stellt sich heraus: Wer statt des teuersten den günstigsten Anbieter wählt, kann eine maximale Ersparnis von über 27 Prozent erzielen - dies gilt sowohl im Vergleich der günstigeren Basis- als auch der leistungsstarken Komfort-Tarife. In Einzelfällen liegt das Einsparpotenzial sogar bei 50 Prozent und mehr.

Die Faustformel "Basis-Tarife punkten beim Preis, Komfort-Tarife sind leistungsstärker" gilt oft, aber nicht immer. So weisen die besten Basis-Tarife im Test eine umfangreichere Versicherungsausstattung auf als einzelne Komfort-Tarife.

Im Gegenzug gibt es auch im Premium-Tarif-Segment vergleichsweise günstige Tarife. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, zieht Bilanz: "Das Internet gewinnt auch als Servicekanal immer mehr an Bedeutung - auch bei den Unternehmen mit Vermittlernetz. Die Kfz-Versicherer sind hier in puncto Kundenorientierung insgesamt gut aufgestellt. Wer über einen Anbieterwechsel nachdenkt und vergleicht, sollte neben Kosten und Leistungen auch den Serviceaspekt nicht außer Acht lassen."

Die besten Kfz-Filialversicherer

Testsieger der Kfz-Filialversicherer ist HDI mit dem Qualitätsurteil "gut". Sowohl der Basis- als auch der Komfort-Tarif des Versicherers überzeugen im Test - das Unternehmen erzielt in beiden Produktkategorien den ersten Rang. Mit ausschlaggebend sind die attraktiven Versicherungsprämien des Komfort-Tarifs sowie die gute Versicherungsausstattung des Basis-Tarifs. Zudem bietet HDI einen guten Online-Service mit einem sehr nutzerfreundlichen Internetauftritt.

Den zweiten Rang sichert sich HUK-Coburg (Qualitätsurteil: "gut"). Der Anbieter überzeugt in der Produktanalyse insbesondere beim Komfort-Tarif mit einer umfangreichen Versicherungsausstattung - nur ein Filialversicherer bietet hier eine noch größere Leistungsabdeckung. Der Basis-Tarif punktet vor allem mit günstigen Kosten. Außerdem bietet HUK-Coburg den drittbesten Online-Service aller getesteten Kfz-Versicherer.

Axa (Qualitätsurteil: "gut") erzielt Rang drei unter den Filialversicherern und profiliert sich mit einem guten Online-Service: Die Webseite verfügt zum Beispiel über hilfreiche Informationen zum Ablauf eines Vertragsabschlusses und eine nutzerfreundliche Navigation zum Kfz-Tarifrechner. In der Produktanalyse überzeugt der Komfort-Tarif mit einem sehr großen Leistungsumfang.

Die Top 3 der Kfz-Direktversicherer

Testsieger der Kfz-Direktversicherer ist CosmosDirekt (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Der Anbieter überzeugt durch den besten Online-Service der Gesamtbranche und sehr gute Konditionen des Basis- und Komfort-Tarifs. Die Webseite punktet beispielsweise mit zahlreichen Kontaktinformationen und umfangreichen Produktinformationen. Der Komfort-Tarif besticht durch attraktive Versicherungsprämien und sehr gute Ausstattung; auch der Basis-Tarif bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Rang zwei nimmt HUK24 ein (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Der Komfort-Tarif erzielt das beste Ergebnis: Die im Vergleich umfangreichste Versicherungsausstattung geht mit attraktiven Versicherungsprämien einher. Der Online-Service ist unter den Direktversicherern der zweitbeste: Der Internetauftritt zeichnet sich durch einen hohen Informationswert und Nutzerfreundlichkeit aus.

Auf Rang drei folgt Friday (Qualitätsurteil: "gut"). Der Versicherer profiliert sich mit sehr guten Resultaten in der Produktanalyse. Der Basis-Tarif ist im Vergleich der beste, wobei auch der Leistungsumfang überzeugt, etwa mit dem grundsätzlichen Verzicht des Abzugs neu für alt. Beim Online-Service punktet vor allem die Bedienungsfreundlichkeit der Webseite.