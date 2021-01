Betrüger kennen keine Skrupel. Vor allem ältere Menschen werden übers Ohr gehauen. Insbesondere derzeit hat Trickbetrug Hochkonjunktur. Das Polizeipräsidium Südhessen klärt über die aktuell gängigsten Methoden auf.

Die Polizei warnt wiederholt vor Trickbetrügern, die die Ängste und Sorgen der Menschen besonders in der Corona-Pandemie ausnutzen wollen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, bedienen sich die Täter neben dem altbekannten Enkeltrick oder den falschen Polizeibeamten am Telefon, auch Tricks, die der Pandemie-Lage angepasst sind. So treten die Kriminellen beispielsweise als angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, von Pharmakonzernen, einer Bank oder als Ärzte aus und geben folgende Begründungen oder Notlagen an:

Man müsse die Wohnung in Augenschein nehmen, weil Wertgegenstände auf das Corona-Virus untersucht werden sollen

Der Wohnort des Betrugsopfers stehe unter Quarantäne und MitarbeiterInnen des Gesundheitsamtes würden vorbeikommen

Man müsse die Desinfektionsmittel überprüfen und nachschauen, ob die Hygienevorschriften eingehalten werden

Ein mobiles Impfteam würde vorbeikommen und eine kostenpflichtige Corona-Impfung durchführen

Verwandte des Betrugsopfers haben sich mit dem Virus infiziert, liegen im Krankenhaus und benötigen dringend Geld für die Behandlung

Verwandte sitzen im Ausland fest und können den Rückflug nicht bezahlen

Ein Test wurde angeblich angeordnet

Im Zweifel 110 wählen

Mehr zum Thema Immer mehr Opfer Falsche Polizisten plündern Senioren

Personen, die von erkrankten Angehörigen telefonisch kontaktiert werden, sollten bei Geldforderungen besonders misstrauisch werden, rät die Polizei und gibt nachfolgende Tipps:

Rufen Sie Verwandte unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis

Wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig erscheint

Damit die Kriminellen schnellstmöglich gefasst werden können und es im besten Falle gar nicht erst zu einer Straftat kommt, geben die Beamten folgende Verhaltenstipps: