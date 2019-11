Kurz vor oder nach der Geburt brauchen Mütter viel Ruhe und natürlich auch starke Nerven. Mit dem kleinen Lebewesen beginnt schließlich ein ganz neuer Lebensabschnitt. Dank diesen schönen Adventskalendern wird die Zeit rund um die Geburt noch toller.

Ein Baby zu bekommen ist für werdende Eltern wohl das schönste Gefühl, besonders wenn es sich um ein langersehntes Wunschkind handelt. Egal, ob der Nachwuchs bereits das Licht der Welt erblickt hat, oder noch unterwegs ist: Ein Adventskalender speziell für die schwangere Frau oder frisch gebackene Mutter kann mit süßen Naschereien, wohltuenden Pflegeprodukten oder hilfreichen Gadgets für den Alltag diese besondere Zeit noch verschönern.

Kneipp-Adventskalender

ANZEIGE Kneipp Adventskalender, 1er Pack (1 x 1 Stück) EUR 41,95 Jetzt kaufen *Datenschutz

Was fehlt vielen Neu-Mamas? Richtig, Entspannung. Der neue Alltag mit einem kleinen Wesen kann nicht nur die eine oder andere Nacht Schlaf kosten, sondern auch Momente der Erholung viel zu kurz kommen lassen. Höchste Zeit also, sich auch jetzt als Mutter etwas Gutes zu tun. Die im Kneipp-Kalender enthaltenen natürlichen Pflegeprodukte helfen dabei. Mit einem wohlriechenden Badezusatz können sich schwangere Frauen und Mamas ein entspannendes Bad gönnen. Wenn es einmal schneller gehen muss, verwöhnen Aroma-Pflegeduschen die strapazierte Haut. Wohlriechende Öle pflegen anschließend.

Was ist im Kalender?

Bade-Essenzen 20ml: 2x Tiefenentspannung, Glückliche Auszeit, Stressfrei, Lieblingszeit, Träume der Provence, Entspannung Pur, Meer erleben, Zeit für Zweisamkeit

Pflegeölbäder 20ml: 1x Kuschelbad, 1x Mandelblüten Hautzart, 1x Schönheitsgeheimnis, 1x Pflegegeheimnis

Haut- und Massageöle 20ml: 2x Hautöl Mandelblüten Hautzart, Massageöl Ylang-Ylang, Massageöl Mandelblüten Hautzart, Massageöl Glückliche Auszeit

Duschen 75ml: Aroma-Pflegedusche Lebensfreude, Cremedusche Hautzarte Verwöhnung, Aroma-Pflegedusche Gute Laune

Handcreme 75ml: Sensitiv-Handcreme Mandelblüten Hautzart, Sekunden-Handcreme, Intensiv-Handcreme

Tee-Adventskalender

ANZEIGE Premium Tee-Adventskalender 2019 XXL, 24 weihnachtliche Gourmet-Teesorten, 192 g loser Tee, Geschenk-Idee für Männer & Frauen EUR 34,90 EUR 39,90 Jetzt kaufen *Datenschutz

Kaffee und Alkohol sind in der Schwangerschaft tabu. Kein Wunder also, dass gerade Schwangere in der kalten Jahreszeit verstärkt zu Tee greifen. Auch Mamas lieben heiße Getränke für eine kurze Auszeit vom Babystress. Der Premium Tee-Kalender ist daher das perfekte Geschenk für die Frau in besonderen Umständen, ist aber natürlich auch für nicht-schwangere Frauen und Männer ebenso geeignet. Hier verlocken 24 Tee-Kreationen zum Ausprobieren, darunter würzige Sorten wie Vanillekipferl (Schwarztee mit Mandel- und Rosenaroma), aber auch fruchtige Varianten wie Schlittenfahrt (Orangen- und Vanillegeschmack). Der kalorienfreie Genuss in der Vorweihnachtszeit ist Wellness für Körper und Geist. Die Teebeutel reichen für jeweils mindestens zwei große Tassen oder eine volle Kanne aus.

Erstausstattungs-Kalender

ANZEIGE Hochwertiger Erstausstattungs-Schwangerschaftskalender/Countdownbox mit Geschenken für 24 Schwangerschaftswochen EUR 149,99 Jetzt kaufen *Datenschutz

Werdende Mütter werden sich über diesen speziellen Erstausstattungs-Adventskalender freuen. Hier versüßen 24 schöne Überraschungen den Dezember und die Freude über den Nachwuchs. Die Produkte im Kalender lassen bei Schwangeren und Müttern keine Wünsche offen: Von Pflege über Kleidung, bis hin zum Baby-Spielzeug ist hier alles dabei, was man braucht. In jedem Türchen des Adventskalenders befindet sich also eine liebevoll gestaltete Schachtel mit einem hochwertigen Markenprodukt, sowie schönen Zitaten zum jeweiligen Stadium der Schwangerschaft.

Schnuller

Schnullerband

Schnullerbox

Wärmekissen

Rassel

BabyPixi

Beißring

Streifenlos Balsam (zur Vorbeugung von Schwangerschaftsstreifen)

Ikea-Adventskalender

Das schwedische Möbelhaus Ikea verwöhnt schwangere Frauen und Mütter mit alkoholfreien Schokopralinen. In jedem Kalender sind zusätzlich zwei 5-Euro-Gutscheine drin, die beispielsweise den Einkauf für das Kinderzimmer des Nachwuchses günstiger gestalten. Der Adventskalender ist für 20,99 Euro bei Amazon zu haben und bietet damit ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Schwangerschafts-Adventskalender

Die Schwangerschaft ist eine ganz besondere Zeit für eine Frau. In diesem Kalender führen 24 wundervolle Anregungen und Ratschläge die werdende Mutter durch die besinnliche Adventszeit. Die Sprüche passen wunderbar zu den Gedanken und Gefühlen einer Schwangeren und bringen sie auch zum Nachdenken. Beschenke deine Frau, eine Freundin oder gute Kollegin mit diesem besonderen Adventskalender für nur 7,99 Euro bei Amazon.

Frühstücks-Adventskalender

Schon am Morgen knurrt nicht nur bei Schwangeren der Magen. Welche schwangere und auch nicht-schwangere Frau freut sich nicht, wenn das Frühstück schnell zubereitet ist?Gerade bei Müttern kann es morgens schon einmal hektisch zugehen. Der Frühstücks-Adventskalender mit 24 Genussmomenten für den optimalen Start in den Tag zaubert dann ein Lächeln ins Gesicht. Das Frühstück gestaltet sich in diesem Dezember dank des Adventskalenders besonders abwechslungsreich und ist schneller zuzubereiten. Wie wäre es nach dem Aufstehen mit einer heißen Trinkschokolade oder einem Zucchini-Linsen-Riegel? Bis zum Heiligabend gibt es jeden Tag eine neue herzhafte oder süße Frühstücks-Überraschung. Der Wandkalender lässt sich übrigens auch hinstellen und im nächsten Jahr wieder befüllen. Er ist für 39,90 Euro bei Amazon erhältlich.

Beauty-Adventskalender

ANZEIGE Arcaya Christmas Kalender | Calendar 2019 EUR 49,90 Jetzt kaufen *Datenschutz

Besonders nach der Geburt haben viele Frauen schlaflose Nächte. Das strapaziert die Haut und kann zu Augenringen oder Tränensäcken führen. Der Adventskalender von arcaya enthält verwöhnende Ampullen, die der Haut einen neuen Frischekick verleihen. Sie werden nach der Gesichtsreinigung vor der Pflegecreme aufgetragen und wirken vitalisierend, feuchtigkeitsspendend und regenerierend. So sieht man der frisch gebackenen Mutter den Schlafmangel und die stressige Vorweihnachtszeit gar nicht mehr an.

Welche Ampullen sind im Kalender?

4 x 2 ml Hyaluron Plus

4 x 2 ml Stem Cell Actives

4 x 2 ml ResQ10

4 x 2 ml Quick Lift

4 x 2 ml Screenage Repair Actives

4 x 2 ml Omega 3-6-9

Schokoladen-Adventskalender

ANZEIGE artboxONE Adventskalender mit Produkten von Kinder® Ma-ma Adventskalender Typografie EUR 24,95 EUR 24,95 Jetzt kaufen *Datenschutz

Für süße Nascherein sind die meisten Schwangeren und Mütter zu begeistern. Wie wäre es also mit dem Klassiker unter den Adventskalendern? Hier warten 24 Tage lang schokoladige Genussmomente auf hungrige Mütter.

Im Kalender sind die folgenden Snacks:

Kinder Schoko-Bons

Kinder Bueno mini

Kinder Riegel mini

Der Adventskalender ist übrigens auch mit Pralinen von Ferrero oder als selbst befüllbare Version erhältlich.

Schmuck-Adventskalender

Wer sagt eigentlich, dass Schwangere oder frische Mütter sich nicht auch im Alltag oder zu besonderen Anlässen schick machen möchten? Über ein paar schöne Ohrringe, Ketten oder Ringe freuen sich die meisten Frauen, und das ist während oder kurz nach einer Schwangerschaft nicht anders. Mit den teils weihnachtlichen Accessoires macht man zudem an Weihnachten eine besonders gute Figur. Viele Schmuckstücke sind aber auch noch nach den Feiertagen oder zu anderen Gelegenheiten tragbar. Den Six-Adventskalender gibt es bei Amazon für 24,95 Euro.

Stressless-Adventskalender

Weihnachtszeit und dann noch schwanger oder ein kleines Baby: Das kann eine Frau ganz schön überfordern und das innere Stresslevel gehörig steigen lassen. Dieser kleine unscheinbare Adventskalender sorgt dafür, dass Frau ein paar Minuten täglich die innere Anspannung herauslassen und vergessen kann. Er gibt wertvolle Tipps gegen stressige Tage und sorgt auf 50 Seiten mit der Möglichkeit zum Malen, Schreiben oder Notieren für kreative Auszeiten.