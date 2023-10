In der Kichererbse steckt viel Gutes: Zum Beispiel Vitamine wie A, B1, B2, B6, C und E und auch noch Magnesium, Eisen und Zink.

Allen Schreckensnachrichten zum Trotz: Die Welt wächst zusammen. Vor allem kulinarisch. Und so erfreut sich auch der aus dem Nahen Osten stammende Kichererbsen-Dip namens Hummus hierzulande immer größerer Beliebtheit. Öko-Test kennt die besten.

Soll keiner sagen, andere Kulturen bereichern nicht den Alltag. Da wäre zum Beispiel Hummus - der stammt aus dem Nahen Osten und erfreut nicht nur Veganer. Was nicht weiter verwunderlich ist, denn der ist gesund, schmeckt und ist noch dazu fleischlos. Die Zutaten? Kichererbsen, Wasser, Knoblauch, Zitrone, Salz, Kreuzkümmel, Olivenöl und Sesampaste. Das war's auch schon. Wobei die Basiszutat - die Kichererbse - zudem auch noch Vitamine wie A, B1, B2, B6, C und E und auch noch Magnesium, Eisen, Zink und jede Menge Eiweiß zu bieten hat.

Zudem muss sich keiner selbst in die Küche stellen, um in den Genuss von Hummus zu kommen. Denn die Leckerei gibt es natürlich auch als Fertigprodukt. Öko-Test hat 19 Kichererbsenpasten zu Preisen zwischen 0,99 Euro und 3,68 Euro je 200 Gramm untersucht.

Bio meist eine sehr gute Wahl

Ergebnis? Bio ist beim Hummuskauf eine gute Wahl: Acht von zehn Bio-Aufstrichen können mit "sehr gut" glänzen. Ferner erhielten auch drei konventionelle Produkte die Bestnote. Geschmeckt hat es den Testern auch fast immer. Der Hummus von "King Cuisine" ("befriedigend") fiel jedoch im Geschmackstest durch. Dem Produkt wurde eine "gallige, deutlich anhängenden Bitternote" zum Verhängnis. In drei anderen Produkten wurden leichtere Fehler im Geschmack festgestellt.

Unschön ist aber vor allem, dass im "K-Take it Veggie Hummus Veganer Bio-Aufstrich" von Kaufland ("mangelhaft") Mineralölbestandteile nachgewiesen wurden - und zwar auch MOAH. Diese können mit speziellen chemischen Strukturen das genetische Material der menschlichen Zellen verändern und Krebs verursachen.

Mehr zum Thema Starkmacher aus Dose und Glas Bei Kidneybohnen gibt's nichts zu meckern

Im "Chef Select Hummus Classic" von Lidl und im "Wonnemeyer Hummus Classic" von Aldi wurde hingegen das umstrittene Herbizid Glyphosat nachgewiesen. Rechtlich betrachtet sind die Gehalte "in Ordnung". Denn für Mischprodukte wie Hummus gibt es keine gesetzlichen Grenzwerte. Von den Testern gab es aber dennoch nur ein "ausreichend" beziehungsweise "befriedigend".

Nichts zu meckern - und damit "sehr gut" gibt es hingegen unter anderem an den Bio-Pasten "Alnatura Hummus Classic" (2,65 Euro), "DM Bio Hummus Natur" (2,06 Euro), "Ener Bio Hummus Natur" von Rossmann (2,10 Euro), "K- Bio Hummus Classic" (1,29 Euro). Genauso wenig wie am günstigsten Produkt im Test, dem "Food For Future Hummus Natur" von Penny für nur 0,99 Euro.