Das 9-Euro-Ticket ist leider passé und Bahnfahren wieder teurer. Doch ab heute können bei der Deutschen Bahn Tickets für Reisen ab dem 11. Dezember gekauft werden. Und die sind jetzt noch sehr günstig zu haben. Wer sich rund um Weihnachten in den Zug setzen möchte, sollte zuschlagen.

Bei der Deutschen Bahn können Fahrkarten ab jetzt für den Weihnachtszeitraum gebucht werden. Denn ab heute schaltet die Bahn den Verkauf für den Winterfahrplan frei. Normalerweise lassen sich Tickets bei der Bahn immer 6 Monate im Voraus buchen - für Fahrten ab dem 11. Dezember ist dies aber erst ab dem 12. Oktober möglich.

Und wer schon weiß, wann und wohin die Reise geht, sollte jetzt zuschlagen. Das erhöht die Chancen auf ein preiswertes Ticket. Denn je näher der Reisezeitraum rückt, desto teurer werden die Fahrkarten. So berichtet Bahnangebote.de, dass, wer nun die günstigen Tickets für Fahrten nach dem 11. Dezember zum Beispiel für die Weihnachtszeit oder um den Jahreswechsel buchen möchte, dies jetzt tun sollte.

Für nur 13,40 Euro bis nach München

Derart kann beispielsweise noch 2. Klasse am 23. Dezember für nur 17,90 Euro in rund zwei Stunden von Berlin nach Hamburg gereist werden. Erfolgt die Buchung mit einer BahnCard 25 oder 50, müssen nur 13,40 Euro gezahlt werden. Es geht aber auch schon um 00.22 Uhr los. Zu zivilisierteren Zeiten ist der Trip dann für rund 26 Euro zu haben. Wer es etwas weiter hat, kommt ebenfalls für 13,40 Euro bis nach München. Allerdings in 10:02 Stunden. Dabei geht die Reise erst ab 21.26 Uhr los. Wer hingegen nach Köln möchte, kann dies zum selben Preis auch ganz entspannt um 9.46 Uhr oder auch eine Stunde später in 4 Stunden und 23 Minuten tun.

Was alle Angebote eint, dürfte die begrenzte Verfügbarkeit sein. Deshalb gilt es, jetzt schnell zu buchen. Wer möchte, kann dies hier gleich tun.

Wessen Planung noch nicht so weit fortgeschritten ist, um sich schon jetzt festzulegen, der sollte laut Fahrgastverband Pro Bahn aus Preissicht dienstags und donnerstags sowie samstags vor 10 oder nach 20 Uhr wählen. Auch dann waren die Fahrten in der Vergangenheit günstiger. Wegen der Auslastung sollten Freitage und Sonntage gemieden werden, ebenso die Tage direkt vor und nach Weihnachten sowie Silvester und Neujahr.