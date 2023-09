Wer außerhalb Deutschlands Urlaub machen will, sollte unbedingt eine Reisekrankenversicherung abschließen. Eine Untersuchung von Finanztest zeigt: An tauglichen und zugleich günstigen Tarifen mangelt es hier nicht.

Sie kostet oft nicht viel, kann Urlauber aber vor hohen Kosten schützen: Eine Auslandsreise-Krankenversicherung ist sehr ratsam. "Sehr gute" Jahrestarife gibt es schon für knapp acht Euro pro Person, berichtet die Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift "Finanztest" (Ausgabe 10/2023).

Insgesamt 97 Tarife haben die Fachleute erneut und nach eigenen Angaben strenger als bisher bewertet. Das Gesamtergebnis: Nur 12 verfehlten eine "sehr gute" oder "gute" Bewertung.

Bemerkenswert laut Finanztest: Für Einzelpersonen gibt es sechs Tarife mit Bestnote, die im Jahr unter 10 Euro kosten. Für Familien gibt es vier sehr gut bewertete Tarife, die im Jahr weniger als 24 Euro kosten. Sie lohnten sich oft schon ab drei Reisenden und manchmal auch schon für Paare.

7,92 Euro im Jahr für "sehr guten" Schutz

Am günstigsten unter den "sehr guten" Einzeltarifen ist der "Axa SingleTravel" für 7,92 Euro im Jahr (Note 1,3). Herausgestellt wurde auch der Tarif "Debeka AR" (Note 1,2), weil der auch für Senioren ohne einen sonst meist fälligen Preisaufschlag zu haben ist: Auch Ältere zahlen 8 Euro im Jahr. Für junge Familien sei der "Tarif 502 vom Münchener Verein" die günstigste unter den "sehr guten" Policen. Kostenpunkt im Jahr: 18,60 Euro (Note 1,2).

Eine Auslandsreise-Krankenversicherung sollte vor allem auch im Krankheitsfall die Kosten für den Krankenrücktransport nach Deutschland tragen, wofür man sonst selbst tief in die Tasche greifen müsste. Wichtig ist in dem Zusammenhang: In den Vertragsbedingungen sollte nicht nur der notwendige, sondern auch der medizinisch sinnvolle Krankentransport abgedeckt werden. "Sinnvoll" ist demnach ein Krankentransport dann, wenn der oder die im Urlaub Erkrankte voraussichtlich länger als 14 Tage im Krankenhaus bleiben müsste und reiseunfähig ist.

Zudem sollte die Police auch immer bei einer Pandemie greifen, bestimmte Krankheiten nicht ausschließen und keine Selbstbeteiligung beinhalten.

Jahrespolicen gelten in der Regel für beliebig viele Reisen im Jahr, so die Tester . Allerdings dürfe eine Höchstreisedauer pro Reise, oft sechs bis acht Wochen, nicht überschritten werden.