Kräutertee gilt als gesund, schmackhaft und wohltuend. Entsprechend oft werden hierzulande damit die Tassen gefüllt. Doch nicht jede Tasse Tee wirkt wie eine Umarmung, wie eine Untersuchung von Öko-Test nahelegt.

Gefühlt kehrt schon so langsam der Herbst ein. Wie wäre es also, sich mit einem schönen Kräutertee zu erfreuen? Wer sich etwas Gutes tun möchte, sollte allerdings nicht jede Mischung trinken, wie eine Untersuchung von Öko-Test zeigt.

Grundsätzlich werden für die gesunde Wirkung der Tees besonders die darin enthaltenen Polyphenole verantwortlich gemacht. Die Pflanzenstoffe stecken vor allem in echten Tees wie grünem, weißem oder schwarzem, aber auch in Kräutertee. Sie stammen nicht vom Teestrauch, sondern von getrockneten Teilen anderer Pflanzen und enthalten in den meisten Fällen kein Koffein, aber Vitamine, Mineralstoffe und ätherische Öle.

Was Kräutertees sonst noch taugen, hat sich Öko-Test angeschaut und 26 Kräutermischungen aus dem konventionellen und ökologischen Anbau auf problematische Inhaltsstoffe prüfen lassen. Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Tees sind rundum in Ordnung und glänzen mit der Bestnote "sehr gut". Mit leichten Abstrichen können auch fünf "gute" Mischungen aufgebrüht werden. Allerdings sind sieben Kräuterteemischungen aus Sicht von Öko-Test "ungenügend" und vier weitere "mangelhaft". Vor allem Pestizidrückstände und Pflanzengifte sorgen für das schlechte Abschneiden.

Sehr guter Tee für unter zwei Euro

Allen voran das besonders bedenkliche Insektizid Chlorpyrifos, das seit April 2020 in der EU nicht mehr angewendet werden darf, trübt den Teegenuss. Das beauftragte Labor hat das Spritzgift in etlichen Kräuterteemischungen nachgewiesen, auch in Bio-Produkten. Chlorpyrifos steht im Verdacht, das Erbgut und die neurologische Entwicklung negativ zu beeinflussen. Wie das stark bienentoxische Mittel trotz des geltenden Verbots in die Teemischungen gelangt und welcher Rohstoff dafür verantwortlich ist, lässt sich im Nachhinein kaum klären. Auch, weil die Tees aus vielen verschiedenen Zutaten zusammengestellt sind. Produkte, in denen die Rückstände des verbotenen Insektizids über dem Höchstgehalt von 0,01 Milligramm/Kilo liegen, schneiden im Test mit "ungenügend" ab.

Und auch Pflanzengifte wie Pyrrolizidinalkaloide (PA) wurden in zehn Teemischungen in Mengen nachgewiesen, die die Tester als "erhöht" beziehungsweise "stark erhöht" abwerten. In einem Tee fand Öko-Test auch eine erhöhte Konzentration Tropanalkaloide (TA). Beide Pflanzengifte kommen natürlicherweise in Beikräutern wie Jakobskreuzkraut oder Bilsenkraut vor, die sich damit vor Fraßfeinden schützen. PA können - über längere Zeit in geringen Mengen verzehrt - die Leber schädigen und sind zudem potenziell krebserregend und erbgutschädigend. Dagegen sind TA akut giftig und können in größeren Mengen zu Benommenheit, Kopfschmerzen oder Übelkeit führen. Gefährdet sind vor allem Kleinkinder und Menschen mit Herzproblemen.

"Ungenügend" wurden nachfolgende Teemischungen bewertet:

"Goldmännchen-Tee 9-Käuter", 25 Beutel

"Müllers Tee Stube Kräuter-Melodie", lose

"Bio Sonne Bio-Kräuter", 25 Beutel

"Edeka Kräuter-Tee, Bio", 20 Beutel

"Gepa Kräuter Teemischung", 20 Beutel

"Lord Nelson Bio Organic Neun Kräuter", 20 Beutel

"Teehandelskontor Bremen Kräutertee Bio Blanker Hans", lose

Viele günstige Teemischungen "sehr gut"

Mit "sehr gut" empfehlen kann Öko-Test hingegen unter anderem nachfolgende Produkte: " Captains Tea 9-Kräuter-Tee, 25 Beutel (1,78 Euro von Netto), "Lord Nelson Kräuter Pur", 25 Beutel (1,78 Euro von Lidl), "King's Crown Kräutertee Minze Ingwer" (2,48 Euro von Rossmann), "Rewe Beste Wahl Fenchel Anis Kümmel",20 Beutel 20 Beutel (2,48 Euro), "Westcliff Fenchel Anis-Kümmel,25 Beutel (1,78 Euro von Aldi Süd) sowie die losen Mischungen von "Mivolis 49 Kräuter Tee" (4,95 Euro von DM) und die "24/7 Bio Kräuter Tee ,lose (3,19 Euro von Alnatura).