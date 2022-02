Souveränes Auftreten ist im Beruf von großer Bedeutung: Wer sich selbstbewusst zeigt, wird stärker wahr- und ernst genommen. Wie Sie Selbstzweifel hinter sich lassen und selbstsicher den Joballtag meistern, lesen Sie hier.

Um den eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen im Kollegenkreis oder gegenüber Vorgesetzten Aufmerksamkeit zu verschaffen, bedarf es eines souveränen und bestimmten Auftretens, denn Zwischentöne werden in der hektischen Arbeitswelt oft überhört. Ein gutes Selbstbewusstsein, solides Selbstvertrauen und angemessenes Selbstwertgefühl bilden dafür die Voraussetzung. Doch was genau versteht man darunter und wie entwickeln Sie diese Eigenschaften?

Prof. Dr. Norbert Rohleder ist Professor für Human Resource Management und Soziale Interaktion an der Hochschule Mainz.

Selbstbewusstsein dürfen Sie wörtlich nehmen: Seien Sie sich dessen bewusst, was Sie können, aber auch, wo Ihre Schwachstellen liegen. Selbstvertrauen lässt Sie darauf vertrauen, dank Ihrer Kompetenzen, Ihres Wissens, Ihrer Erfahrung(en) und Ihrer Persönlichkeit, Aufgaben und herausfordernde Situationen zu bewältigen. Und wenn Sie Ihre Fähigkeiten, Ihre Stärken, aber auch Ihre Schwächen anerkennen, ohne sich zu verurteilen, besitzen Sie ein gutes Selbstwertgefühl.

Die folgenden Tipps können Ihnen dabei helfen, diese Eigenschaften zu stärken und sich ein überzeugendes, selbstsicheres Auftreten zu erarbeiten.

Analysieren Sie Ihre individuellen Stärken und Herausforderungen

Gesundes Selbstvertrauen bedarf einer belastbaren Grundlage

Werden Sie sich bewusst, wer Sie als Person sind und was Sie können! Finden Sie heraus, welche Tätigkeiten Ihnen besonders liegen und welche Ihnen eher schwerfallen. Halten Sie das Ergebnis schriftlich fest. So kann nach und nach eine Übersicht Ihrer Stärken - und auch Ihrer Herausforderungen - im Jobkontext entstehen, die Ihnen dabei hilft, sich zu verbessern und selbstbewusster zu agieren.

Doch Vorsicht: Viele Menschen neigen dazu, vor allem ihre sogenannten Schwächen wahrzunehmen. Fällt es Ihnen schwer, Ihre eigenen Erfolge anzuerkennen, notieren Sie jeden Abend kurz, was Sie erreicht haben und was Ihnen gut gelungen ist. Mit dieser kleinen Übersicht können Sie aufkommende Zweifel an den eigenen Fähigkeiten zerstreuen. Ausfindig gemachte Stärken können Sie gezielt entfalten, an identifizierten Herausforderungen können Sie systematisch arbeiten. Es geht jedoch nicht darum, alle Ihre Entwicklungsfelder zu beheben - verwenden Sie Ihre Energie lieber auf die Förderung Ihrer Stärken und beschäftigen Sie sich mit Ihren Schwächen nur, soweit sie Ihnen oder Ihren Mitmenschen schaden.

Nutzen Sie Komplimente ebenso wie Kritik

Vielleicht haben Sie sich schon einmal dabei erwischt, wie Sie ein Kompliment "abgebügelt" haben. Sie haben sich womöglich gefragt, ob das Kompliment ernst gemeint war, oder haben gleich relativiert: "Ach, das kann doch jeder. Das war doch ganz normal." Üben Sie, sich ohne Relativierungen über das Kompliment zu freuen. Das tut nicht nur Ihrem Selbstwertgefühl gut, sondern Sie zeigen auch Wertschätzung gegenüber dem Komplimentgeber.

Äußert sich Ihr Gegenüber kritisch, prüfen Sie, ob die Kritik berechtigt ist, und überlegen Sie, was Sie zukünftig verbessern können. Denken Sie daran: Jeder macht Fehler, und souveränes Auftreten zeigt sich im sicheren, selbstkritischen, aber auch angemessen gelassenen Umgang mit eigenen Fehlschlägen.

Trainieren Sie Körpersprache und Auftreten

Souveräne Ausstrahlung wird zumeist mit klarer physischer Präsenz assoziiert. Ganz wesentliche Bausteine dafür sind eine unverkrampfte, aufrechte Haltung, Körperspannung, ein selbstsicherer Gang, Zugewandtheit, ein interessierter, unaufdringlicher Blickkontakt und ein authentisches Lächeln - all das können Sie sich aneignen, üben und verbessern. Regelmäßiges Sporttreiben ist hier hilfreich: Der früher oder später spürbare Effekt wirkt zum einen ganz unmittelbar auf Ihre Körperhaltung und damit auf Ihre Ausstrahlung. Zum anderen verleiht regelmäßiges Training Ihrem Ego einen Schub. Ganz abgesehen davon, dass ein ausgewogenes Sportprogramm Ihrer Gesundheit und Stimmung zuträglich ist.

Schärfen Sie sprachliche und kommunikative Kompetenzen

Sehr gute inhaltliche Vorbereitung gibt Ihnen Sicherheit und den fachlichen Hintergrund, sich überzeugend zu einem Thema zu äußern und Ihre eigene Meinung souverän zu vertreten. Neben dieser an der Sache orientierten Voraussetzung ist aber auch entscheidend, wie Sie reden: Der Ton macht die Musik - und bestimmt die Wahrnehmung Ihres Auftretens! Hier sind eine angemessene Lautstärke und ein entspanntes, aber nicht einlullendes Sprechtempo wichtig. Zudem gilt es, Sprechweisen zu vermeiden, die Aufgeregtheit oder Unsicherheit signalisieren, wie das Heben der Stimme am Ende eines Aussagesatzes. Ein professionelles Sprechtraining kann Ihnen hier helfen, ist aber nicht zwingend notwendig.

Rhetorische Übungen, die Sie in Eigenregie absolvieren können, finden Sie in entsprechender Ratgeberliteratur, als Video-Anleitung oder Web-Seminar. Üben Sie im Privaten und bitten Sie Freunde oder Familie um unmittelbares, ehrliches Feedback. Hilfreich können auch Videoaufnahmen sein, die Sie mit dem Smartphone oder der Webcam Ihres PCs machen können. So können Sie selbst sehen und hören, wie Sie "rüberkommen".

Fazit

Selbstsicherheit und souveränes Auftreten können Sie üben! Doch jagen Sie keiner Idealvorstellung von unerschütterlichem Selbstvertrauen nach. Selbstbewusstes Auftreten bedeutet nicht, permanent offensiv mit der eigenen Strahlkraft zu arbeiten - hier ist schnell die Grenze zur Prahlerei überschritten. Es geht letztlich darum, um einige Facetten Ihres Auftretens zu stärken. Erarbeiten Sie sich Ihre eigene, authentische Version. Doch dazu müssen Sie immer wieder Ihre "Komfortzone" verlassen und sich Herausforderungen stellen, die Sie vielleicht zunächst als einschüchternd erleben. Schon kleine Schritte können Sie ein großes Stück voranbringen.

Lassen Sie sich in diesem Prozess nicht von Rückschlägen den Wind aus den Segeln nehmen - Enttäuschungen gehören zu einer positiven Entwicklung Ihres Selbstvertrauens nicht nur dazu, sondern sind sogar erforderlich: Sie gehen gestärkt daraus hervor, weil Sie sich durchgebissen und erkannt haben, dass Sie ein Tal durchschreiten und Misserfolge verarbeiten können.

Und ein kleiner Tipp zum Schluss: Betrachten Sie eigene Fehler auch mit ein wenig Selbstironie - das werden die Kollegen als selbstbewusste Lockerheit und Zeichen großen Selbstvertrauens anerkennen.

Prof. Dr. Norbert Rohleder ist Professor für Human Resource Management und Soziale Interaktion an der Hochschule Mainz.