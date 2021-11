Vanille bereichert die kulinarische Welt. Sie verfeinert Plätz­chen und Kuchen und macht Eis und Pudding über­haupt erst möglich. Neben der getrockneten Schote finden sich im Backregal auch Vanillezucker, -paste und -extrakt. Wo steckt am meisten Aroma drin?

Ohne Vanille wäre für so manchen das Dasein nur halb so schön. Vanillekipferl wären schnöde Mürbeteig-Mandelkekse. Pannacotta würde nur halb so edel schmecken und Apfelstrudel wäre ohne Vanillesoße nicht komplett. Und ohne das Gewürz würde an der Eistheke mindestens eine beliebte Sorte fehlen.

Der Frage, ob man in der Küche lieber teure Vanilleschoten kaufen sollte, oder ob güns­tige Vanille­zucker, Vanillepasten und Extrakte ausreichen, ist Warentest bei der Untersuchung von 42 Vanille­produkten nachgegangen.

Dazu wurden im Labor 42 Vanille-Produkte, darunter 17 mit Bio-Qualität, einer Prüfung unterzogen. Bei Schoten kam es dabei auf den Gehalt an Vanillin an, dem natürlichen Hauptaromastoff; bei Zucker, Paste und Extrakt wurde der Vanillegehalt berechnet, also der tatsächliche Anteil an Vanilleschoten im fertigen Produkt. Weiterhin wurden die Produkte auf Konservierungsstoffe sowie fremde synthetische Substanzen zur Verstärkung des Aromas untersucht - diese fanden die Tester aber erfreulicherweise in keinem Produkt.

Nur 14 von 42 Produkten überzeugen

Zudem wurde bewertet, ob Vanillesorte und -herkunft sowie Hinweise zu Verwendung und Lagerung auf der Verpackung angegeben sind. Ebenso war wichtig, ob aufgedruckte Werbeversprechen auch zum tatsächlich Vanillegehalt passen.

Ergebnis? Wer zum Backen oder Kochen richtig viel natürliches Vanille-Aroma will, sollte auf ganze Schoten setzen. Die Aldi Nord "Back Family Bourbon Vanilleschoten" (2,99 Euro für 2 Stück) und die Lidl "Belbake Bourbon Vanilleschoten" (3,50 Euro für 2 Stück) bekamen in Sachen Aromagehalt beide die Note "sehr gut". Die beste Schote im gemahlenen Zustand kommt von Alnatura (4,50 pro 5 g) mit der Note "gut".

Beim Vanillezucker landete der "Bourbon Vanillezucker" (1,04 Euro pro 10 g) von Alnatura auf Platz 1 - sowohl im Vanillegehalt als auch in der Deklaration ist er "sehr gut". Der Aromagehalt in den Bourbon-Vanillezuckern von dmBio (0,92 Euro pro 10 g) sowie Rewe Bio (1,09 Euro pro 10 g) ist immerhin "gut".

Besonders Pasten und Extrakte enttäuschen

Bei der Paste oder dem Extrakt wird behauptet, dass ein Teelöffel eine Schote ersetzt. Davon sind die meisten Produkte laut Warentest aber weit entfernt und kassieren deshalb ein "mangelhaft" in der Deklaration.

Am ehesten empfhelen die Tester noch das "Bio Vanille Extrakt" von Hamburgisches Genuss Kontor (3,50 Euro pro 10 g), das im Vanillegehalt "sehr gut" ist. Die Taylor & Colledge "Bio Vanille Paste" (1,20 Euro pro 10 g) ist noch "befriedigend" - der Rest der Pasten ist nur "ausreichend", die Edeka "Gut & Günstig Bourbon Vanille Paste" sogar "mangelhaft".