In der Kichererbse steckt viel Gutes: Zum Beispiel Vitamine wie A, B1, B2, B6, C und E und auch noch Magnesium, Eisen und Zink.

Soll keiner sagen, Migration bereichere nicht den Alltag. Und damit ist nicht nur die Rentenkasse gemeint, sondern auch die Mägen der Deutschen. Da wäre zum Beispiel Hummus - der stammt aus dem Nahen Osten und schmeckt nicht nur Veganern. Öko-Test weiß, wo zugelangt werden sollte.

Allen Unkenrufen zum Trotz: Die Welt wächst zusammen. Vor allem kulinarisch. Und so erfreut sich auch der aus dem Nahen Osten stammende Kichererbsen-Dip namens Hummus hierzulande immer größerer Beliebtheit. Was nicht weiter verwunderlich ist, denn der ist gesund, schmeckt und ist noch dazu vegan. Die Zutaten? Kichererbsen, Wasser, Knoblauch, Zitrone, Salz, Kreuzkümmel und Sesampaste. Das war's auch schon.

Abgesehen davon, dass die Paste relativ leicht selbstgemacht ist, gehört es auch zum modernen Dasein, dass die Leckerei als Fertigprodukt genossen wird. Da liegt es nahe, mal zu schauen, was entsprechende im Handel verfügbare Produkte so taugen. Das hat Öko-Test erledigt und 18 Kichererbsenpasten zu Preisen zwischen 0,99 Euro 2,99 Euro je 200 Gramm untersucht. Mit äußerst erfreulichen Ergebnissen. Insgesamt können die Tester ganze zwölf Hummus-Sorten empfehlen. Alle Bio-Waren schneiden "sehr gut" oder "gut" ab. Und die kommen auch noch mit weniger Zusatzstoffen aus als die konventionellen Produkte.

Bio kann punkten

An den Bio-Pasten "Alnatura Hummus Classic" (2,25 Euro), "Dm Bio Hummus Natur" (2,06 Euro), "Ener Bio Hummus Natur" von Rossmann (2,10 Euro), "Florentin Bio Hummus" (2,99 Euro) und "Green Heart Hummus Natur" von Wojnar's (2,65 Euro) hat Öko-Test überhaupt nichts zu bemängeln und kürt sie denn auch originell formuliert zu echten "Prinzessinnen aus der Erbse" (alle "sehr gut"). Aber auch ein konventionelles Produkt erhält die Bestnote, nämlich das "Obela Hummus Classic" von Reichold Feinkost (2,27 Euro). Auch nicht ganz unwichtig: Alle genannten Kichererbsen-Pasten schmecken auch noch sehr gut.

Weniger gut ist, dass sich in sechs von elf konventionellen Produkten das äußerst kritisch betrachtete Pflanzenschutzmittel Glyphosat nachweisen lässt. In drei Produkten steckt zudem auch noch Cadmium, was für sie eine um zwei Noten schlechtere Gesamtbeurteilung zur Folge hat. Dazu kommt dann noch, dass diese Hummus-Sorten auch geschmacklich nicht überzeugen konnten, denn sie schmecken sauer nach dem enthaltenen Branntweinessig. Namentlich wurden deshalb das "Chef Select Hummus Classic" von Lidl, das "Edeka Hummus Natur" und das "Orto Mio Hummus Natur" von Penny auch nur für "ausreichend" befunden.