Unter allen Beschäftigten in Deutschland erhalten rund 16 Prozent einen Bonus zusätzlich zu ihrer fixen Vergütung. Doch die Höhe der Zusatzzahlung ist nicht in Stein gemeißelt und hängt in vielen Fällen vom Erreichen oder Übererfüllen von Unternehmenszielen ab. Wie sieht die Sache in der Corona-Krise aus?

Deutschland haut weiter in der Corona-Krise rein oder erduldet die Sache zumindest langmütig. Obwohl die Sache längst chronisch zu sein scheint. Da drängt sich dann auch die Frage nach einem Dankeschön des Arbeitgebers auf. Vielleicht ja sogar über ein paar nette Worte oder dürre Zeilen hinaus. Zum Beispiel in Form einer Prämie. Seit dem 1. März 2020 dürfen Arbeitgeber an ihre Beschäftigten eine Prämie von 1500 Euro pro Kopf zahlen. Und dies auch noch steuer- und sozialabgabenfrei - für beide Seiten.

Abgesehen davon, freuen sich auch ganz ohne Corona-bedingte Erschwernisse viele Angestellte jährlich über eine zusätzliche Bonuszahlung ihres Arbeitsgebers. Hier ist der Bonus ein zusätzlicher, in aller Regel variabler einmaliger Gehaltsbestandteil im Rahmen einer leistungsorientierten Vergütung, der üblicherweise an das Erreichen oder Übertreffen von Unternehmenszielen anknüpft. Unter allen Beschäftigten in Deutschland erhalten rund 16 Prozent einen Bonus. Wobei es einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Arbeitnehmer in Deutschland erhalten im Mittel eine variable Vergütung in Höhe von 8800 Euro, während Arbeitnehmerinnen rund 3800 Euro an Bonuszahlungen, nicht einmal die Hälfte, erhalten. Was aber auch damit zusammenhängen mag, dass Frauen deutlich öfter in Teilzeit und oft auch in traditionell schlecht bezahlten Berufen ihr Geld verdienen - Systemrelevanz hin oder her.

11 Prozent zeigen sich sehr optimistisch

Abgesehen davon geht trotz der anhaltenden Pandemie rund jeder Vierte Beschäftigte in Deutschland fest davon aus, dass dies auch 2021 so sein wird. Ein Drittel aller Arbeitnehmer sowie circa 20 Prozent der Arbeitnehmer rechnen mit einer Auszahlung der variablen Vergütung. Das geht aus einer Auswertung von 46.830 Gehaltsdatensätzen der Hamburger Unternehmen Statista und der Vergleichsplattform Gehalt.de hervor.

Eine begleitende Umfrage zeigt außerdem: Ein Viertel (26 Prozent) der Befragten geht davon aus, in diesem Jahr einen geringeren Bonus zu erhalten, 58 Prozent erwarten genauso viel wie im vergangenen Jahr, 11 Prozent sogar mehr. Die Höhe der variablen Vergütung wird im Branchenvergleich besonders deutlich. In den Branchen Telekommunikation, Finanzdienstleistung, Banken, Unternehmensberatung & Halbleiter liegt der Anteil der Beschäftigten, die variable Vergütungen erhalten, zwischen 30 und 40 Prozent. Deutlich seltener gibt es Bonuszahlungen im Handwerk, in sozialen Einrichtungen sowie im Lebensmitteleinzelhandel. Die Analyse zeigt: Traditionelle MINT-Sektoren stehen an der Spitze der Bonusskala, während soziale Berufe und der Einzelhandel - auch im Corona-Jahr - deutlich seltener profitieren.

Ein weiterer Einflussfaktor für eine Bonus-Regelung ist die Region. So bekommen 19 Prozent der Beschäftigten in Hessen eine Bonuszahlung. Im Schnitt beträgt diese 8400 Euro. Zum Vergleich: In Mecklenburg-Vorpommern erhalten 11 Prozent der Befragten eine variable Vergütung, im Mittel beträgt diese 4100 Euro.

Größe des Unternehmens entscheidend

Deutlich wird auch, dass die Höhe der variablen Vergütung von der Größe des Unternehmens abhängt. Angestellte aus Unternehmen mit über 1000 Beschäftigten erhalten die höchsten Auszahlungen (9400 Euro), verglichen mit Firmen mit bis zu 100 (5000 Euro) oder bis zu 1000 (6700 Euro) Mitarbeitern. Zusätzlich entscheidet der Faktor Führungsverantwortung über das variable Gehalt. So erhalten 14 Prozent aller Fachkräfte einen Bonus, während die Verteilung unter Führungskräften deutlich höher ist (44 Prozent).

Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de, schätzt die variable Vergütung für dieses Jahr wie folgt ein: "Die Corona-Krise hat weiterhin Einfluss auf das Gehalt. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie können variable Vergütungen, wie Bonuszahlungen oder das 13. Monatsgehalt, seitens der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zurückgehalten werden. In Branchen, die sehr stark von der Krise betroffen sind, müssen wir derzeit davon ausgehen, dass variable Gehaltsanteile nicht in voller Höhe oder überhaupt ausgezahlt werden."